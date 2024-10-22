В кинотеатре Барнаула — премьера нового фильма, лесоперерабатывающий завод набирает персонал, цены на зерно упали, а на муку и хлеб — выросли, в деревне все гонят самогон и даже не стесняются этого. Знакомые повседневные новости. Только им 100 лет, и тогда в газетах они соседствовали с информацией о том, что Петрограде произошла революция. На основе архивных данных и газет того времени аltapress.ru сделал реконструкцию: как жили на Алтае во время тех событий.

