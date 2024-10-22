Как жили в Барнауле и на
селе во время Красного Октября в 1917 году
В
кинотеатре Барнаула — премьера нового фильма, лесоперерабатывающий завод набирает персонал,
цены на зерно упали, а на муку и хлеб — выросли, в деревне все гонят самогон и даже не
стесняются этого. Знакомые повседневные новости. Только им 100 лет, и тогда в газетах они
соседствовали с информацией о том, что Петрограде произошла революция. На основе архивных
данных и газет того времени аltapress.ru сделал реконструкцию: как жили на Алтае во время
тех событий.
Барнаул: пожар, рост цен и эпидемии
На том месте, где сегодня в Барнауле создают
туристический кластер, 100 лет назад происходили главные революционные события. Вся жизнь
«варилась» именно здесь — около Оби. Магазины, театры, конторы, редакции и врачи работали на
этом небольшом (по современным представлениям) «пятачке».
Накануне октябрьских
катаклизмов главным событием, как и во всей России, считалась война. Это, конечно, накладывало
отпечаток на жизнь города. Но в целом она текла своим чередом.
Росли цены
В конце октября Временное правительство установило новые
цены на зерно — 5,1 рубля за пуд пшеницы. Определили и стоимость реализации муки: сеянки — 7,5
рубля за пуд (около 460 рублей за тонну), простого помола — 6,5 рубля за пуд (около 400 рублей
за тонну). На одного едока в месяц полагалось муки-сеянки 30 фунтов (порядка 15 кг), муки
простого размола — по 1 пуду 10 фунтов (около 21 килограмма).
Цены повысились почти в
два раза, сообщал «Голос труда». Это было вызвано «видимо, государственной необходимостью, то
есть ввиду полного отсутствия запаса продовольствия в армии, в промышленных районах, городах
Петрограде и Москве».
«фабричные товары, где дороговизна жизни дошла до высоких
пределов, естественно, повысятся в продажной цене, с чем придется считаться
крестьянскому населению».
Регулярно совершались преступления
В ночь на 30 сентября неизвестные разгромили магазин
Собининой: похитили кассу и товары. В Бийске, Камне и Барнауле были случаи самосудов, грабежей,
убийств, сообщали газеты того времени.
Деловой жизнью рулили кооперативы и кредитные организации
Алтайский союз кооперативов объединял 200 сельских
кооперативов, 95 маслодельных артелей, 40 обществ потребителей, 9 артельных лавок.
Он
принимал от своих членов и покупал на рынке масло; поставлял «скотское мясо, свинину и сало»
армии. Союз помогал поставлять в хозяйства сепараторы, пергамент, соль, а также централизованно
продавать продукцию, сообщал «Голос труда».
В 1917 году члены союза заготовили масла
на 123,2 тыс. рублей, 85% всего объема было продано за границу. Масло закупали 25 иностранных
фирм, пишет историк Иванцова в монографии «Сибирское крестьянство в 1917 – начале 1918 годов».
Контора Алтайского союза кооперативов находилась на углу Соборной площади и улицы Льва
Толстого в доме купца Сухова.
Всего в 1917 году в Барнауле действовало 185 кредитных
товариществ, 212 потребительских обществ.
Железная дорога играла значимую роль
Было налажено движение поездов в Бийск, Новониколаевск
(сейчас — Новосибирск), Семипалатинск. В октябре управа алтайской железной дороги разместила в
газете «Голос труда» объявление, где сообщала, что из-за переполненных складов сокращает срок
хранения грузов вдвое и повышает плату — тоже в два раза.
Вокзал считался отправной
точкой при расчете стоимости услуг «легковых извозчиков». Такса оттуда до улицы Алтайской и
обратно составляла 1,9 рубля, до улицы Подгорной — 3 рубля, самой дорогой уже тогда считалась
поездка на Гору — 3,75 рубля туда и обратно.
Трогательная деталь: управление дороги по объявлению разыскивало
«хотя бы 20 дюжин стульев венских».
Работали кинотеатры
Тогда их называли электротеатры. Например, «Иллюзiон» на
углу Соборной площади и улицы Пушкина показывал спектакль в пяти частях «Возмездие».
«Новый мир» (находился на улице Пушкина, где в советское время работал кинотеатр «Пионер»)
демонстрировал «В борьбе обретешь ты право свое» (сверх программы — «По дебрям Африки в
бочонке»).
Цена билета составляла около 50 копеек.
Работала доставка
В газетном объявлении компания «Сотрудник» сообщала,
что организует развозку керосина по домам. Цена — 17,5 копейки за фунт.
Повышалась роль образования
Так, в октябре открылась детская библиотека-читальня в
гимназии Будкевич (сейчас — пр. Красноармейский, 14). Объявили набор желающих в народную
гимназию, сбор проводился в Народном доме. В селе Белоярском открылось
культурно-просветительское общество. В школу записалось около 300 человек.
«Ребятишки набиты как сельди в бочке, тесно, на 3-местных партах
сидят по шесть человек. Проходов между партами нет, лезут на четвереньках через парты».
Медицина оставляла желать лучшего
Медучреждений катастрофически не хватало. Больницы и так
называемые приемные покои располагались в старых, сырых, неприспособленных помещениях. Была
только горбольница на 50 коек, в ней работали два врача; инфекционная больница с одним врачом,
фельдшерский пункт, одна аптека и 12 частнопрактикующих врачей, рассказывается в книге Анны
Смирновой «Пламенные революционерки».
В числе таких медиков были Л. И. Иванов — «по
внутренним и глазным болезням», доктор Ваксман — «по внутренним и венерическим болезням»,
детский врач Н. И. Делекторский, Л. Л. Сушков — «по внутренним, кожно-венерологическим и женским
болезням», а также около десяти акушерок (их кабинеты располагались в основном на улицах Бийской
и Алтайской).
Были распространены эпидемии. Ежегодно умирало 30–40% детей до
года. Плата за медпомощь в два раза превышала дневной заработок рабочего.
Издавались газеты
Выходили, например, газеты «Сибирская жизнь», «Голос
труда», «Алтайский крестьянин» и другие. Подписка на месяц на «Голос труда» составляла 1,5
рубля, на год — 18 рублей. Годовая подписка на «Алтайского крестьянина» стоила 3,6 рубля.
Перед выборами обещали лучшую жизнь
В августе 1917 года прошли выборы в городскую думу
Барнаула. Осенью должны были состояться выборы в Учредительное собрание.
Уже тогда
участники выборов заваливали избирателей обещаниями и яркими лозунгами.
Из
предвыборной листовки барнаульского комитета РСДРП:
«Если вы хотите, чтобы местные
дела в городской думе вершились в интересах большинства населения города — всей городской
бедноты, а не в пользу торгашей-капиталистов и богатых домовладельцев — голосуйте за список № 8,
ибо, защищая интересы рабочего класса, социал-демократия отстаивает интересы всех
эксплуатируемых против хищничества богатых. <...>
Если вы хотите, чтобы налоги, падающие на бедноту, были отменены
и возложены на тех, кто потом и кровью бедноты покупает себе безмятежную жизнь,
голосуйте за список № 8.
<...> Если вы хотите благоустройства города, если
вы хотите бесплатной помощи, если вы хотите в области продовольствия организованного
распределения продуктов первой необходимости, если вы хотите ограничить жадность домовладельцев,
установив обязательные цены на квартиры, комнаты и углы, голосуйте за список № 8».
рынок труда шевелился
Например, на лесопильный завод Барнаульского кредитного
товарищества требовались кузнецы и древорезы (завод располагался напротив Солдатского взвоза на
берегу Оби). В газету «Сибиряк — Крестьянин» требовались корректоры (редакция располагалась на
ул. Большой Олонской, 28). Частники искали бондарей (мастер, делавший бочки).
В
Барнауле в середине 1917 года, по разным данным, трудились по найму от 8 до 12 тыс. человек.
Ядром были рабочие железнодорожных мастерских (около 400–500
человек), завода «Шпагат», фабрики «Алтайский сеятель», кирпичных заводов, пимокатных
мастерских.
Большевик Михаил Ярков говорил: «В Барнауле нет крупных
заводов, промышленность мелкая, рабочих немного, а и у некоторых свои домики, домашний скот.
Влияние мелкобуржуазной среды велико». (Источник: Анна Смирнова «Пламенные революционерки».)
барнаул полыхал
1917 год запомнился барнаульцам больше всего даже не
революцией, а пожаром в ночь на 2 мая. Тогда без крова остались 20 тыс. человек, а общие убытки
составили более 30 млн рублей, говорится в монографии Юрия Гончарова «Семейный быт горожан
Сибири второй половины XIX – начала XX века».
По одной из версий, пожар начался с того, что один из пожарных в
ветреный день смолил у себя во дворе лодку.
Полыхали целые улицы. Огонь был такой силы, что
пострадали и каменные здания. Дом, где сейчас расположен магазин «Красный», остался цел лишь
потому, что его все время поливали холодной водой. В панике жители бежали к реке и в горящей
одежде бросались в Обь.
Позже в городскую больницу доставили 34 трупа, но погибших было
гораздо больше. Многие обгорели до неузнаваемости или утонули. Пожар уничтожил 60
кварталов, более 1 тыс. домов.
22–24 октября*
В Барнауле прошла забастовка
типографских рабочих. *Тут и далее в хронологии указаны даты по старому стилю.
25 и 26 октября
Никаких сведений о революции
в Петрограде в местных СМИ еще не было. «Петроградское телеграфное агентство
уведомляет, что, будучи занято вооруженными силами, лишено возможности передавать о
происшедших событиях», — только и написал «Голос труда».
28 октября
Размещено объявление об
экстренном заседании гордумы.
29 октября
«Голос труда» опубликовал
информацию, что в Петрограде низложено Временное правительство и создан
революционный комитет: «Но положение совершенно не ясно. Почему-то нет известий в
течение пяти дней, нет проявлений ни той, ни другой власти, как будто вся борьба и
все внимание сосредоточились только в Петрограде».
31 октября
«Настоящим доводится до
населения Алтайской губернии, что ввиду тревожности и неопределенности политического
положения в связи с событиями в Петрограде 27-го сего октября <…> образован
губернский комитет общественного спасения, коему и передана вся полнота власти в
губернии. Наиглавнейшей задачей комитета спасения является: 1. Поддержание порядка в
губернии в целях правильного и своевременного производства выборов в Учредительное
собрание и 2. Охрана свобод, добытых революцией».
В этом же номере «Голоса
труда» вполне мирно с тревожными сообщениями соседствовали объявления о торгах по
продаже двух бракованных лошадей пожарным депо и отпуске быков-производителей по
талонам.
31 октября
В этом же номере «Голоса
труда» вполне мирно с тревожными сообщениями соседствовали объявления о торгах по
продаже двух бракованных лошадей пожарным депо и отпуске быков-производителей по
талонам.
«Нужно узнать, что характерной чертой настроения широкой
обывательской массы является животный испуг, страх перед грядущими осложнениями, которые в
мрачных красках рисуются воображению испуганного обывателя в связи с революционным выступлением
петроградского пролетариата и гарнизона». Газета «Голос труда» (о том, что на первое
заседание гордумы пришло много жителей).
Село: заваруха, банды и самогон
Революция? Нет. не слышали
О том, как восприняли революцию в алтайской деревне,
мнения исследователей расходятся. Одни считают, что революция зрела и мужики интересовались
политикой. Другие, в основном полагаясь на воспоминания старых людей, утверждают, что довольно
длительное время вся революция на селе сводилась к кровавым похождениям банд самого разного
толка.
Есть данные, что один из руководителей барнаульских большевиков Владимир
Устинович ездил по деревням в 1917 году и читал лекции крестьянам. Это частично подтверждают и
публикации СМИ, которые рассказывали о лекторах, разъезжающих по селам.
«Сейчас мужики большой интерес имеют насчет политических партий
— какая сподручнее сибирскому крестьянину. Разговоров много, а все еще ладом разобраться
не смогли».
Крестьянство Алтайского края поначалу даже не
использовало слово «революция». Происходящие события называли «переворотом» или «заварухой»,
пишет историк Татьяна Щеглова в книге «Деревня и крестьянство Алтайского края в ХХ веке». «В
отличие от европейских регионов, для алтайской деревни памятными были другие события: массовое
переселение и Первая мировая война».
Исследователи говорят, что восприятие революции
крестьянами Алтая было слишком противоречивым, потому что в деревне тогда жили очень разные
группы людей: старообрядцы, казаки, переселенцы «из России» (приехавшие во время Столыпинской
реформы) и многие другие. К тому же старый сельский уклад натыкался на новые взгляды тех мужчин,
которые вернулись с войны уже после революции в 1917–1918 годах.
В книге Щегловой, например, приводится воспоминание
некоего И. А. Медведева из Усть-Калманского района: «Тогда волость была, а щас сельский совет.
Вот тогда у отца какого-нибудь сын сопротивляется, дак отец идет в волость, пожалится там, вот
все соберутся несколько человек, и его вызовут, этого сына, там его начинают плетями бить.
А он им так ответил: "Я вас, гадов, в этой волости поперережу,
хватит вам по старинке жить! Щас у вас советская власть уже!"».
Многие крестьяне считали одинаково врагами и белых, и
большевиков, и «чехов» (солдаты Чешского корпуса, которые через Сибирь и Тихий океан пытались
добраться до Европы, но по дороге оседали в Сибири). Иногда в числе врагов оказывались и казаки,
с которыми у крестьян были давние споры по земельным вопросам.
Зачастую красными были не части Красной армии, а группы
мужиков, объединявшихся, чтобы защищать свои дома, скот, продукты. Иногда люди целыми деревнями
уходили в горы или леса, чтобы переждать нашествие очередной банды.
Жестоко вели себя
почти все. Жительница села Староалейского Е. И. Дмух (в книге Щегловой) рассказывала: «Попадья у
нас в Корболихе была. Выдавала красных белым. Красные пришли, босиком ее водили по Змеиногорску.
Потом груди обрубили. Померла. Заделом ей».
Гнали, пили
В 1917 году, еще до революции и начала Гражданской
войны, в деревнях гнали самогон, только что не в промышленных масштабах. «Голос труда»
опубликовал информацию, как один из комиссаров уездной милиции подъехал к селу Бяткинскому
Ильинской волости Барнаульского уезда: «У Бортинковой и Котеневой нашли самосидку и 10 ведер
браги. Бортинкова встретила незваных гостей поленом. У Леешиной обнаружили в подполе дома завод
с выходной трубой в русскую печь. Уничтожено браги около 50 ведер». Там же упоминается еще около
10 домов, где брагу уничтожали десятками ведер.
7 декабря 1917 года владелец дрожже-винокуренного завода
Окороков вылил на лед Барнаулки 3000 ведер спирта. Он надеялся, что рабочие и солдаты
перепьются.