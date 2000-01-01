За высоким забором

Элитные дома начали строить на Горе в черте реликтового бора еще в советские времена. Но большую часть этой живописной территории занимали санатории, земли института им. М.А. Лисавенко, лыжные базы.

В 1990-е и 2000-е годы число желающих построить дом в экологически чистом месте города стало значительно больше. Каждый пригодный для этого участок превратился в лакомый кусочек. Годами выстраивались сложнейшие, иногда рискованные, схемы освоения этой земли, которые позволяли возводить здесь новые поселки.



В числе первых застроили участок на нечетной стороне Змеиногорского тракта (сейчас — в границах комплексов Змеиногорский тракт, 69-л и 71-а). Здесь располагались лыжная база, санаторий и летние дачи детсадов Барнаульского меланжевого комбината (БМК). В новых экономических условиях БМК не смог их содержать, поэтому передал на баланс администрации города, а та, в свою очередь, — под застройку многоэтажными жилыми домами компании СУ АМЗ. Ее возглавлял Александр Коваль, который позже инициировал строительства туркомплекса «Бирюзовая Катунь». Именно руководители этой стройкомпании, по данным altapress.ru, в числе первых стали возводить на Горе частные элитные дома. Еще два поселка, Серебряный Бор и Лесогорский, появились чуть позже. По неофициальным данным, в этих поселках обосновалась элита силовых структур того времени.

