Но перерождение Потока тормозит и другое обстоятельство. Коммерческое строительство эконом-жилья сегодня выгодно, если речь идет о высотках. Однако по действующему генплану развития Барнаула на Потоке можно строить исключительно трехэтажные дома. По проекту нового генплана, который должны были принять в 2016 году, территорию относят к зоне высотной застройки. Вот только подписать документ не могут уже год. А 10 августа и вовсе вышло постановление, согласно которому его примут только в декабре 2018-го.



Конечно, вопрос высотности домов можно решить через публичные слушания, как это уже сделали «Сиада» и застройщик «Западное». Но в этом процессе есть риски. Так, компании «Пальмира» не хватило трех голосов для одобрения проекта, и, как говорят жители Потока, компания теперь пытается продать участок. Жители аварийных домов и дальше будут сопротивляться стройке высоток.

