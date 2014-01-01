«Поток расположен
на пути многих транспортных магистралей. Отсюда удобно добраться в любую точку
города. Здесь уже есть вся социальная инфраструктура: детсады, две школы, стадионы,
магазины, крупные торговые центры, рынки, больницы. Все, что нужно для комфортной
жизни горожанина, включая тенистые аллеи и скверы», — объясняет Александр
Соболев, руководитель строительной компании «Сиада».
Все это позволяет продавать новостройки дороже, чем на Павловском тракте. А
благодаря тому, что земля на 40–50% дешевле, чем в центре, — не задирать цену до
50–60 тыс. рублей за «квадрат».