Ломать
и строить
Почему и как будет меняться
барнаульский Поток
    Барнаул намерен круто разобраться со своим аварийным фондом, вот только бюджетных денег на эти вопросы нет. Местная администрация хочет расселить старье за счет инвесторов, предлагая взамен перспективные площадки под экономически выгодные 16-этажки.

    Один из таких районов — Поток. Под высотки планируют отдать участки 47 ветхих домов, но мешает покрытая мхом проблема: по действующему генплану здесь можно строить только здания в три этажа. Мэрия планировала решать ее с наскока новым генпланом, но не удалось. Поэтому большинство «коренных» жителей Потока продолжают ждать новые квартиры или кирпич на голову. Впрочем, у местных маргиналов появилась возможность пьянствовать с большим комфортом. К их услугам немногочисленные почти расселенные двухэтажки.
    1
    Старое на новое
    Поток как микрорайон появился в конце 1940-х, когда пленные японцы начали строить жилье для работников эвакуированных в войну заводов. Многие дожидались своей жилплощади в землянках, поэтому дома возводили максимально быстро, по поточной технологии. Отсюда и название района. Время экономили: выкладывали из кирпича только отдельные пояса или «колодцы», пустоты же заполняли легким и объемным шлакоблоком, затем стену закрывали штукатуркой. Двух- и трехэтажки на 12–20 квартир вырастали примерно за полгода, и сразу же превращались в коммуналки.
    Теперь это аварийные дома: по стенам пошли огромные трещины, шлак почти весь ссыпался, а трухлявые кирпичи, кажется, просто лежат друг на друге, словно кубики, без цемента. Штукатурка отваливается пластами, фасады украшают вросшие клены. Подъезды благоухают сыростью, а в некоторые без сноровки не войдешь: прогнивший пол уходит из-под ног.
    По данным мэрии, расселить на Потоке нужно 47 домов, официально признанных аварийными. Их участки — главный потенциал для развития нового микрорайона.
    Будущая застройка здесь станет не такой дорогой, как в центре, но и не такой удаленной от него, как кварталы Индустриального района. Такие география и цена
    могут стать серьезным козырем.
    Поток сначала решили осваивать мелкие застройщики, иногда они отваживались на самострои. Однако несколько лет назад к ним присоединились крупные строительные компании. Известный «дом с талией» на Чудненко, 92 построил «Барнаулкапстрой». Новичок «Этодом» взялся за ЖК «Космонавты» на углу сквера им. Г. Титова.

    Еще один крупный жилой комплекс растет около пр. Ленина. Здесь «ПР-холдинг» около восьми лет постепенно застраивает территорию Опытного конструкторского бюро автоматики (ОКБА), которое не работает с 1990-х годов. Компания выкупает старые производственные здания и гаражи и возводит на их месте многоэтажки. На данный момент застроено две трети участка из общих 2 га. Евгений Клейнатовский, руководитель «ПР-холдинга», хочет идти дальше. Он представлял на градостроительном совете проект 24-этажного жилого комплекса вдоль Ленина на месте офисного здания. Однако пока он не договорился о цене с собственниками недвижимости.
    «Поток расположен на пути многих транспортных магистралей. Отсюда удобно добраться в любую точку города. Здесь уже есть вся социальная инфраструктура: детсады, две школы, стадионы, магазины, крупные торговые центры, рынки, больницы. Все, что нужно для комфортной жизни горожанина, включая тенистые аллеи и скверы», — объясняет Александр Соболев, руководитель строительной компании «Сиада». Все это позволяет продавать новостройки дороже, чем на Павловском тракте. А благодаря тому, что земля на 40–50% дешевле, чем в центре, — не задирать цену до 50–60 тыс. рублей за «квадрат».
    2
    Коммерческий интерес
    Параллельно с жильем строятся и торгово-офисные здания. Одно из них несколько лет назад на углу пр. Ленина и ул. Германа Титова возвел собственник сети «Семейный Бигс» Усо Шаро. Он рассказал, что выкупал пустырь, заросший кленом и засыпанный мусором. Сегодня он доволен
    организованной торговлей.
    Дальновидные инвесторы столбят особенно интересные участки Потока на будущее. Так, компания «Мария-Ра» уже давно выкупила помещения первого этажа в доме на Смирнова, 92. Двухэтажка была аварийной и ее хотели снести, но, рассказывает старшая по дому Елена Ярославцева, решение комиссии оспорила группа неизвестных лиц. Из-за этого жильцам пришлось с боем выбивать деньги на полагающийся в таком случае капремонт. Тяжелой артиллерией стал визит журналистов программы «Контрольный звонок» телеканала НТВ к мэру (тогда Игорю Савинцеву).

    В итоге из бюджета внепланово выделили 30 млн рублей плюс деньги на арендное жилье собственникам на время ремонта. «Нас дешевле было расселить, — говорит Ярославцева. — Но кому-то это было невыгодно».
    3
    Бизнес-арифметика
    Сегодня аварийное жилье Потока медленно выкупают за счет городского бюджета, пояснили в пресс-службе мэрии. «Из федерального и краевого бюджетов денег не выделяют», — уточнил Денис Ращепкин, зампредседателя городского комитета ЖКХ. В этом году удалось освободить только 34 квартиры.

    Стройка же новых зданий идет по точечной схеме, как и в центре Барнаула. Выкраивать более крупные участки за счет расселения аварийных домов бизнесу пока не интересно. Александр Соболев объясняет: под одним «японским» домом около 30 соток земли, построить на таком участке многоэтажный дом невозможно.
    На выкуп квартир по рыночной цене уйдет около 70 млн рублей. При таких условиях проект нерентабелен. Но тренд пытаются переломить.
    «У бюджета не хватало денег на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья, а дома нужно сносить. Поэтому в рамках требований Градостроительного кодекса мы нашли 12 территорий с высокой концентрацией аварийных домов, в том числе на Потоке. Предполагалось, что их земельные участки объединят с прилегающими наделами, подготовят для них проекты планировок, зарезервировав места под соцобъекты. Затем сформируют лоты и выставят на аукцион. Победивший инвестор расселит аварийные дома, получит землю для строительства, а город — организованное строительство, а не точечные проекты», — рассказал Владимир Бойченко, бывший вице-мэр Барнаула, курирующий вопросы строительства.
    Чтобы подступиться к таким проектам, еще в 2014 году в мэрии спланировали, какие дополнительные соцобъекты потребуются на Потоке, ведь проживать здесь будет гораздо больше людей.
    В алтайском политехе посчитали, что в границах ул. Петра Сухова, Смирнова, Чудненко и Тимуровской сейчас живут 1,7 тыс. человек, а после смены аварийных домов на современные здесь поселится 3,6 тыс. человек.
    Пока аукцион прошел только на один такой участок: в 2015 году вышло постановление мэрии «О развитии территории, ограниченной улицами Советской Армии, Курской, Витебской и Матросова». Там уже за счет инвестора расселяют два дома из семи.
    4
    Опять двадцать пять
    «Если чиновники хотя бы вдвое укрупнят участок аварийного дома, а также выделят землю под дом для переселенцев, то бизнес-арифметика станет гораздо привлекательнее для бизнеса. Надеюсь, проект таким и станет. Когда мы пришли на строительную площадку на ул. Петра Сухова, выяснилось, что рядом расположены три аварийных многоквартирных дома. Жильцы и администрация города обратились к нам с предложением расселить их и построить на освободившейся земле дома », — говорит Соболев.
    Администрация Барнаула объявила две закупки на разработку проектов планировки и межевания двух кварталов по 90 га каждый. Стоимость работ – по 7 млн рублей, сказано на РТС-Тендер.
    «Проект планировки и межевания разделит территорию на отдельные участки, закрепит их границы и укажет, что там можно строить. Инвестор будет вынужден выкупать не один или два дома, а полностью расчищать интересный для него участок. Также этот документ резервирует территорию под социальные объекты. Это страхует от ситуации, когда часть города плотно застраивается точечными проектами, а школ, поликлиник, детсадов для их жителей не возводят», — рассказал Андрей Суртаев, руководитель компании «Архигрупп».
    Но перерождение Потока тормозит и другое обстоятельство. Коммерческое строительство эконом-жилья сегодня выгодно, если речь идет о высотках. Однако по действующему генплану развития Барнаула на Потоке можно строить исключительно трехэтажные дома. По проекту нового генплана, который должны были принять в 2016 году, территорию относят к зоне высотной застройки. Вот только подписать документ не могут уже год. А 10 августа и вовсе вышло постановление, согласно которому его примут только в декабре 2018-го.

    Конечно, вопрос высотности домов можно решить через публичные слушания, как это уже сделали «Сиада» и застройщик «Западное». Но в этом процессе есть риски. Так, компании «Пальмира» не хватило трех голосов для одобрения проекта, и, как говорят жители Потока, компания теперь пытается продать участок. Жители аварийных домов и дальше будут сопротивляться стройке высоток.
    «Новые дома встанут на пути трубопроводов. Если сейчас из крана бежит тонкой струйкой ржавая вода 27 градусов, то после мы и этого не увидим», — уверена Елена Ярославцева.
    5
    Ветхо и метко
    «Наш дом построили в 1974 году, но он оказался на плывуне, а материалы были такими, что кровля рухнула спустя 10 лет. Тогда погибли женщина и девочка», — рассказывает Надежда Ковтун, жительница дома на Смирнова, 79. В 2014 году его признали аварийным, а в 2015-м крайний подъезд «откололся» от центра.
    Репортаж об этом, снятый телеканалом «Наши новости», стал бомбой, ведь не прошло и двух лет, как на соседней улице Эмилии Алексеевой рухнул дом и под завалами погибли люди.
    «К нам приехала вся административная верхушка, уговорили на временную стяжку дома, а к концу года обещали расселить нас. Но дом не расселили до сих пор, — продолжает Ковтун. — Здесь валятся потолки, откалывается подъезд с другой стороны, пошла трещина в центральном подъезде, рвутся металлические швеллера, и только по счастливой случайности никого не убило».
    Чтобы решить ситуацию, администрация предлагает жильцам аварийных домов съезжать в арендное жилье. И готова платить за это. Но сначала на одного собственника выдавали по 7 тыс. рублей в месяц, сейчас — по 5 тыс., делится Ковтун. Если у человека есть доля в другой квартире, денег ему не полагается.
    «В нашем доме живет женщина с шестью приемными детьми. Она собственник трети квартиры. У других собственников есть иная недвижимость. На деньги администрации соседка может снять только однокомнатную квартиру. В ее обстоятельствах это невозможно», — рассказала Надежда.
    Подобные истории могут рассказать практические в каждом сохранившемся «японском» доме Потока. Кто-то убежал бы оттуда без оглядки, но не может. Другие держатся за свой район: «Здесь я вырос».
    Многие насторожены: «Расселяли соседний дом, предложив, кажется, по 30 тыс. рублей за кв. метр, — рассказывает Елена, жительница дома на Смирнова, 98. — Что я куплю на эти деньги? У меня сейчас трехкомнатная квартира на 80 "квадратов"».
    Впрочем, старики из квартиры на Смирнова, 79 уже и на это согласны. «У нас в собственности 21 "квадрат" — квартиру давно поделили на доли детям и внукам, чтобы они устроили свою жизнь. Говорят, выкупать будут по 26 тыс. рублей за кв. метр. Денег хватит на студию. Мы и этому рады», — улыбаясь, говорит Татьяна Ощепкова.
    Но есть и такие жители Потока, которые сумели обернуть ситуацию в свою пользу. Терпением, настойчивостью и предприимчивостью, закаленных в коридорах советских госучреждений, они выбили для своих семей максимально выгодные варианты. Игорь Геннадьевич не стал приватизировать свое жилье.
    Сначала нам предложили квартиру на Солнечной, но там был 8-метровый коридор и две комнатки по 12 квадратов. То есть жилая площадь 24 кв.м, а у нас 35. Потом предложили квартиру на первом этаже девятиэтажки на Сухэ-Батора. Но раньше в ней был магазин. После него остались большие трубы отопления, второй выход на улицу вместо балкона, ремонт сделали плохо. Мы тоже отказались. В апреле нам показали квартиру на красноармейском, 103. предварительно она нам понравилась. Ждем, когда сделают ремонт » , — отметил Игорь Геннадьевич.
    6
    Новые жители Потока
    Федор и Татьяна живут в новостройках на пересечении пр. Ленина и ул. Петра Сухова. Молодые люди спешат к своему авто, чтобы ехать по делам. Их не смущает репутация Потока.
    «Нам некогда бродить по району. А за покупками — продуктами, одеждой и другими вещами — ездим в "Ленту" или "Бахетле". Эти магазины подходят нам. Мы бы ездили в них и из других районов. Но здесь есть проблема: очень мало парковочных мест».
    Оксана гуляет с сыном по тротуару на Петра Сухова, за забором своего дома-свечки, в котором организовали очень маленькую детскую площадку с прорезиненным покрытием.
    «Мы приехали в Барнаул из другого города, поэтому ничего про Поток не знали. Жить здесь спокойно, удобно, сын ходит через дорогу в детский сад. С магазинами, конечно, проблема. Подходящих в округе нет», — говорит она.
    Владимир, студент, живет в новостройке с мамой, как оказалось, тоже переехал в Барнаул.
    Здесь удобно — колледж рядом. Бывает, что по ночам местные приходят в пивнушку, которая открыта в нашем доме круглосуточно. Они начинают дебоширить, выяснять отношения. Но в остальном проблем со "старыми" жителями нет», — рассказывает он.
    7
    P.S.
    Текст: Юлия Абрамкина
    Фото: Анна Зайкова
    Выпуск: Настасья Коваленко
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