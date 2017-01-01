– ИТ-Форум для региона – это отличная дискуссионная площадка и хороший повод наконец-то отложить свои дела в сторону и посвятить время встрече с единомышленниками. Здесь можно обсудить идеи, посмотреть, чего достигли компании ИТ-сектора, объединиться с некоторыми из них для реализации глобального проекта. Можно сказать, что я рос вместе с форумом. В 2014 году я был обычным зрителем, в 2015-м – финалистом конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае», где наш проект, разработанный в коллективе студенческого конструкторско-технологического бюро «Радиотехника», занял третье место. Мы представляли мультисервисную интерактивную информационную систему, управляемую жестами. В 2016 году я победил в номинации «Лучший ИТ-стартап», где представил систему обнаружения речевых подделок. На мой взгляд, этот форум полезен не только бизнесу. Это возможность показать собственные разработки и получить их оценку.

