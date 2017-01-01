Последние события в стране, связанные со
взломами сайтов, хакерскими атаками и активностью сетевых вирусов, вызвали определенный
ажиотаж в ИТ-сфере. Эти проблемы специалисты обсуждают на форуме, ищут способы их
решения.
По данным организаторов, большой популярностью у участников пользуется
секция «Информационная безопасность», которая волнует не только бизнес, но
и жителей страны. Как рассказала Елена Акулова, площадка, связанная с работой облачных
хранилищ и баз данных, в последнее время также набирает большую популярность у специалистов.
Секция «Умный город», где обсуждают возможности создания среды,
которая сможет адаптироваться под нужды жителей, ежегодно собирает специалистов из разных
областей. «Город будущего» – это уже не плод воображения писателей-фантастов, а целая
система проекта современных ученых.