10 лет алтайскому
ИТ-Форуму
Почему каждый год проект набирает популярность
среди участников ИТ-рынка Сибири
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    ИТ-Форум – одно из главных событий региона в сфере информационных технологий. Ежегодно эта площадка объединяет бизнесменов, специалистов компаний из разных сфер, а также представителей вендеров и дистрибьютеров со всей страны. За девять лет количество участников увеличилось до 700, сюда приезжают не только с Алтая, но и из других городов страны. На форуме обсуждают актуальные проблемы развития бизнеса,
    рассматривают новинки ИТ-рынка.
    В этом году пройдет юбилейный, 10-й Алтайский ИТ-Форум. Организаторы запланировали новые площадки, пригласили новых гостей и спикеров и ожидают
    рекордное количество участников.
    Как все начиналось
    Первый ИТ-Форум прошел 28 ноября 2008 года. Тогда в нем участвовало чуть более 40 компаний Алтайского края. Сотрудники и руководители фирм, а также ведущие специалисты в области информационных технологий собрались на одной площадке, чтобы обменяться профессиональным опытом и обсудить актуальные проблемы внедрения и развития информационных технологий региона.

    По словам директора компании «1С-Галэкс», председателя комитета Алтайской ТПП по информационным технологиям Елены Акуловой, за эти годы площадка стала настолько популярной, что ее аудитория увеличилась в несколько раз. В этом году организаторы ожидают более 700 участников.
    Алтайский форум заинтересовал специалистов не только края, но и других регионов страны. У этой площадки много преимуществ, считают организаторы. В частности, у производителей ИТ-продукции есть возможность пообщаться с заказчиком и узнать его запросы и потребности.
    Хронология форума
    2008 год
    Прошел первый Алтайский ИТ-Форум.
    2009 год
    Алтайский ИТ-Форум стала поддерживать администрация края;
    На форуме впервые провели
    конкурс «Мисс ИТ».
    2011 год
    На форуме анонсировали открытие Cisco-академии на базе Алтайского технического университета им. И. И. Ползунова.
    2013 год
    В 2013 году ИТ-Форум впервые поддержала Ассоциация предприятий компьютерных
    и информационных технологий России (АПКИТ).
    2014 год
    Количество участников впервые превысило 500 человек.
    2015 год
    Конкурс «Лучшие проекты информатизации на Алтае 2015» получил статус краевого,
    запустился новый сайт форума,
    на ИТ-Форум обсудили «Стратегию развития ИТ-отрасли в Алтайском крае до 2020 года».
    2015 год
    На ИТ-Форуме объявили об открытии в Алтайском государственном университете IT-академии Cisco,
    впервые в рамках форума прошла отдельная секция, посвященная
    «умному городу» .
    2016 год
    Впервые заработала отдельная секция ИТ-Форума, посвященная использованию ИТ
    в сельском хозяйстве.
    2017 год
    ИТ-Форум пройдет при поддержке клуба ИТ-директоров Алтая и Ассоциации
    поддержки инноваций.
    Технологии в бизнесе и в быту
    Специалисты утверждают, что ИТ-отрасль края активно развивается. Сегодня информационные технологии внедряются не только в бизнесе, но и в быту. Современному человеку уже сложно представить жизнь без электронных касс, приложений, которые показывают время прибытия общественного транспорта на остановку, или дистанционного оформления документов. Эти и многие другие проекты, которые могут улучшить жизнь населения и оптимизировать работу компаний, обсуждают на ИТ-Форуме.
    Елена Акулова,
    директор компании «1С-Галэкс», председатель комитета Алтайской ТПП по информационным технологиям:
    – ИТ-отрасль края не отстает от других регионов. У нас достаточно много внедренных проектов, которые работают в полную силу. К примеру, мы можем получить госуслуги через интернет, а в поликлиниках пойти к врачу по электронному талону. Алтайскую отрасль информационных технологий можно назвать передовой: для обмена опытом специалисты приезжают к нам из разных регионов.
    Последние события в стране, связанные со взломами сайтов, хакерскими атаками и активностью сетевых вирусов, вызвали определенный ажиотаж в ИТ-сфере. Эти проблемы специалисты обсуждают на форуме, ищут способы их решения.

    По данным организаторов, большой популярностью у участников пользуется секция «Информационная безопасность», которая волнует не только бизнес, но и жителей страны. Как рассказала Елена Акулова, площадка, связанная с работой облачных хранилищ и баз данных, в последнее время также набирает большую популярность у специалистов.

    Секция «Умный город», где обсуждают возможности создания среды, которая сможет адаптироваться под нужды жителей, ежегодно собирает специалистов из разных областей. «Город будущего» – это уже не плод воображения писателей-фантастов, а целая система проекта современных ученых.
    Мнения участников
    Иван Четвергов,
    начальник ИТ-отдела компании ИСК «Союз»:
    – В этом году я буду участвовать в форуме третий раз. Обычно посещаю площадки, связанные с темами информационной безопасности и создания умного города. На форуме мне нравится общаться с интересными людьми. Здесь также можно вживую поговорить с вендерами, рассказать о своих проблемах и потребностях. Живое общение дает больше, чем телефонный разговор. Мне нравится, как организован форум. Единственное, хотелось бы увидеть здесь больше представителей компаний, чьими товарами и услугами мы пользуемся в профессиональной среде.
    Яков Филин,
    студент АлтГУ:
    – ИТ-Форум для региона – это отличная дискуссионная площадка и хороший повод наконец-то отложить свои дела в сторону и посвятить время встрече с единомышленниками. Здесь можно обсудить идеи, посмотреть, чего достигли компании ИТ-сектора, объединиться с некоторыми из них для реализации глобального проекта. Можно сказать, что я рос вместе с форумом. В 2014 году я был обычным зрителем, в 2015-м – финалистом конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае», где наш проект, разработанный в коллективе студенческого конструкторско-технологического бюро «Радиотехника», занял третье место. Мы представляли мультисервисную интерактивную информационную систему, управляемую жестами. В 2016 году я победил в номинации «Лучший ИТ-стартап», где представил систему обнаружения речевых подделок. На мой взгляд, этот форум полезен не только бизнесу. Это возможность показать собственные разработки и получить их оценку.
    Алексей Сонин,
    руководитель ИТ-отдела комитета по образованию Барнаула:
    – ИТ-Форум – это место для обмена опытом с коллегами, возможность узнать о новых технологиях, тенденциях развития мирового ИТ-рынка. Как участник, я посещаю форум уже семь лет. Стоит отметить, что за последние годы эта площадка показала качественный рост. Это не выставка коммерческих проектов, а место, где решаются важные для региона и ИТ-отрасли проблемы. Я всегда посещаю секцию, где обсуждают вопросы информационной безопасности, проблемы оказания госуслуг и другие актуальные темы. Мне также нравится, что на форуме можно увидеть изобретения и проекты студентов в области информационных технологий.
    Евгения Смирнова,
    сотрудник компании «Алтайский краевой информационно-аналитический центр»:
    – Для меня региональный ИТ-форум – это возможность вырваться из повседневной рутины задач и дел, получить актуальные знания в постоянно меняющейся сфере ИТ, узнать тенденции развития отрасли, пообщаться с любимыми коллегами ИТ-сообщества в неформальной обстановке, обменяться практическим опытом и поставить новые цели. Такие мероприятия очень полезны и важны как для каждого специалиста, так и для города и региона в целом, потому что ИТ – это катализатор развития вех сфер общества и бизнес-процессов.
    Место будущего бизнеса
    На ИТ-Форуме успешные проекты могут заручиться поддержкой инвесторов. Такие возможности имеют участники краевого конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае», представляющие ИТ-разработки. Эксперты оценивают их по нескольким номинациям. Среди заявок есть серьезные проекты, которые уже внедрены в работу компаний, и стартапы.

    За 9 лет конкурса в нем приняли участие 275 проектов, многие из которых в дальнейшем были представлены на Всероссийских ИТ-конкурсах. В этом году участники конкурса будут соревноваться за звание лучших в нескольких номинациях: «Лучший проект в области образования», «Лучший проект в области электронной коммерции, интернет-сервисов и информационной безопасности», «Лучший проект в области программно-аппаратных комплексов, информационно-аналитических систем, автоматизированных систем управления», «Лучший ИТ-стартап».

    Большая часть проектов-участников после форума реализуется не только в крае, но и за его пределами. В этом году эксперты допустили к финалу 28 интересных проектов.
    Елена Акулова,
    директор компании «1С-Галэкс», председатель комитета Алтайской ТПП по информационным технологиям:
    – Как правило, после форума мы рекомендуем лучшие проекты на общероссийские конкурсы. Это дает возможность участникам искать инвесторов по всей России. Главная цель конкурса – продвинуть лучшие ИТ-разработки, найти способы решения технических и социально-экономических задач региона. Многие проекты, которые участвовали в конкурсе в разные годы, сейчас активно используются в быту. К примеру, приложение «Умный транспорт», которое показывает, когда приедет автобус на остановку, и другие.
    Алтайские ИТ-girls
    Конкурс «Мисс ИТ» – одна из традиционных площадок форума, которая разбавляет его деловую программу. Впервые соревнование среди специалисток технической сферы региона провели в 2009 году. На юбилейном форуме за ИТ-корону победительницы поборются 12 талантливых девушек.

    В этом году организаторы немного изменили правила приема заявок. Участницам конкурса нужно подготовить небольшой рассказ о себе и своих увлечениях. Все участницы разные – одни уже добились карьерных высот, другие только окончили университет. Всех их объединяет сфера деятельности и целеустремленность, отмечают организаторы.
    С каждым годом это яркое событие форума привлекает внимание широкого круга зрителей. По словам организаторов, «Мисс ИТ» отличается от традиционных конкурсов красоты. Здесь оцениваются не только внешние данные, но и находчивость, остроумие, умение показать себя и свои таланты.
    Финал конкурса пройдет 5 октября на сцене краевого театра драмы. Девушкам предстоит показать дефиле и пройти интеллектуальный конкурс, по итогам которых жюри выберет победительницу.
    Победительницы конкурса «Мисс ИТ» по годам
    2009
    Марина Ворожцова, старший инженер-программист, ОАО «Алтайский банк Сбербанка России»
    2011
    Анна Сармина, «Центр информационной безопасности»
    2012
    Ксения Щербинина (Погребиская), digital-агентство Let's Rock
    2013
    Олеся Бубарева, Центр информационных систем (Бийский технологический институт, филиал АлтГТУ)
    2014
    Ольга Плетнева, «Центр информационной безопасности»
    2015
    Анна Звоскова (Ивлева), «АйТиСи»
    2016
    Ольга Литягина, «Мэйпл»
    Главный приз конкурса «Мисс ИТ»
    Новинки юбилейного форума
    X Алтайский региональный ИТ-Форум пройдет 5 октября в краевом театре драмы. На него съедутся руководители и специалисты предприятий из разных сфер, представители вендоров и дистрибьюторов со всей Сибири, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

    Новинкой десятого форума станет площадка «Дирижеры изменений (ИТ для финансовых директоров)». По словам Елены Акуловой, на этой секции руководители компаний и финансовые директоры смогут узнать, как усовершенствовать работу своей организации.
    Традиционно будут работать площадки «Информационная безопасность», «Умный и безопасный город», «Инфраструктура. Облака. ЦОД», «ИТ для государства и общества», «Профориентация в ИТ». Посетить форум может каждый, кто интересуется развитием информационных технологий. Участие в нем бесплатное.
    Цель регионального ИТ-Форума заключается в том, чтобы повысить уровень развития информационного общества и качество жизни населения за счет использования специальных технологий, организовать площадку для обмена передовыми ИТ-практиками, продвинуть товары и услуги ИТ-разработчиков.
    На форуме подведут итоги конкурсов «Мисс ИТ 2017» и «Лучшие проекты информатизации на Алтае 2017», наградят победителей. Организаторы сообщают, что на демозоне выставят новые программные обеспечения и оборудование.
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