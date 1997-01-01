— Борьба за этот мост была сражением за нормальное функционирование города. Поэтому исполнительной власти приходилось действовать нахраписто. Мы обязаны были обеспечить транспортный выезд из города. Старый мост специалисты в то время признали непригодным к эксплуатации. Его ремонтировали, попеременно перекрывая по одной полосе.



Президент в 1992 году подписал постановления о финансировании трех актуальных для Алтайского края проектов: Семипалатинской программы, строительства второго моста в Барнауле и газификации региона. Но поручений Ельцин раздавал тогда немало, и далеко не все из них выполнялись. Поэтому необходимо было постоянно летать в Москву и лично выбивать обещанное постановлениями финансирование, при этом конкурируя с представителями других регионов. Помню, мне приходилось шесть-семь раз за неделю летать в столицу на переговоры. Значительная часть из них была посвящена именно мосту через Обь.



Вспомните то время: зарплату не выдавали, у государства была сумасшедшая задолженность по пенсиям. И все вопросы по финансированию решались только на личных контактах. Нужно было быть вхожим, изворотливым, уметь преподнести себя, в доли секунды просчитать оппонента, определить его слабые места, бить по ним и пытаться что-то сюда привезти. Но взяток не было. Другое было время.



