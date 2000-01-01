За высоким забором
Как в Барнауле появилась местная Рублёвка
и чем живут ее обитатели
    «Барнаульская Рублёвка» — район с самой дорогой недвижимостью в краевой столице.
    Цена квадратного метра здесь достигает около 100 тыс. рублей против среднегородских 43 тыс. рублей. Однако элитный район богат контрастами: с многомилионными особняками соседствует «общежитие», в домах висят объявления о задолженности по коммуналке, а внутри поселка можно встретить дома
    в стиле замка Гингемы из страны Оз.
    Горожане называют «барнаульской Рублёвкой» жилой массив с обеих сторон Змеиногорского тракта, примерно между санаториями «Барнаульский» и «Обь». С нечетной стороны она простирается до обрыва берега Оби, захватывает улицы Вешнюю, Лесогорскую, Горнолыжную и другие. С четной стороны ее поджимает ленточный бор.
    Настоящая Рублёвка находится к западу от Москвы, вдоль Рублево-Успенского шоссе. Когда-то там были дачи партноменклатуры, в 90-е район облюбовали олигархи и высшие должностные лица страны. Кто-то считает жизнь на Рублёвке вершиной успеха, а кто-то — плохим вкусом.
    Оказавшись на «барнаульской Рублёвке» понимаешь: местным также удалось создать лишь оазисы dolce vita. Говорят, контрасты — отголоски завоевания этих драгоценных участков земли после волны первичного накопления капитала 1990-х годов.
    Лакомый кусочек
    Элитные дома начали строить на Горе в черте реликтового бора еще в советские времена. Но большую часть этой живописной территории занимали санатории, земли института им. М.А. Лисавенко, лыжные базы.
    В 1990-е и 2000-е годы число желающих построить дом в экологически чистом месте города стало значительно больше. Каждый пригодный для этого участок превратился в лакомый кусочек. Годами выстраивались сложнейшие, иногда рискованные, схемы освоения этой земли, которые позволяли возводить здесь новые поселки.

    В числе первых застроили участок на нечетной стороне Змеиногорского тракта (сейчас — в границах комплексов Змеиногорский тракт, 69-л и 71-а). Здесь располагались лыжная база, санаторий и летние дачи детсадов Барнаульского меланжевого комбината (БМК). В новых экономических условиях БМК не смог их содержать, поэтому передал на баланс администрации города, а та, в свою очередь, — под застройку многоэтажными жилыми домами компании СУ АМЗ. Ее возглавлял Александр Коваль, который позже инициировал строительства туркомплекса «Бирюзовая Катунь». Именно руководители этой стройкомпании, по данным altapress.ru, в числе первых стали возводить на Горе частные элитные дома. Еще два поселка, Серебряный Бор и Лесогорский, появились чуть позже. По неофициальным данным, в этих поселках обосновалась элита силовых структур того времени.
    Тогда же в этих поселках появились узкие и извилистые дороги, к которым вплотную прилегают глухие заборы особняков. То ли земля была настолько дорогой, что было жалко тратить ее на широкие дороги, то ли застройщики и первые владельцы в азарте просто не задумывались по поводу инфраструктуры.

    В этих «элитных первенцах» удивляет почти стерильная тишина. Людей по городским меркам здесь мало. А те, кто все же встречается, — в основном строители или обслуживающий персонал. О том, что в этих домах дети, можно догадаться по торчащим из-за забора игровым городкам, вроде тех, что устанавливают сейчас во дворах новостроек.

    Александр Деринг
    — Некоторые первые дома, построенные здесь, особенные. Их хозяева хотели воплотить мечту, но они видели мало хороших примеров и не очень понимали, как им поступить. Мне приходилось реконструировать один из таких солидных по размеру особняков. В нем была очень скромная входная группа и холл, как будто в подсобное помещение.
    Слова Деринга, который проектировал для этой территории отдельные коттеджи, а также занимался их реконструкцией, подтверждают фото в объявлениях о продаже коттеджей. В объектах, стоимостью 17–20 млн рублей можно увидеть ковры с рисунком советских времен, мебель из МДФ-панели, крутые лестницы-убийцы, санузлы, выложенные дешевой плиткой. И обязательно — камин, часто с декоративной функцией. Плюс практически везде есть зоны релаксации: баня, бассейн и тренажерный зал.

    Но, безусловно, встречаются интерьеры, над которыми поработали хорошие дизайнеры. Цена на такие объекты достигает 60 млн рублей. Один из них сейчас продает в Вешнем тупике известный барнаульский предприниматель. Мебель, встроенную технику и предметы интерьера он оставляет в подарок.
    Сколько стоит жилье в «барнаульской Рублёвке»?

    По нечетной стороне Змеиногорского тракта в элитных кварталах продают трехкомнатные квартиры площадью от 58 до 150 кв. метров. Как правило, продавцы предлагают оставить мебель и бытовую технику. Стоимость квадратного метра колеблется от 72 тыс. до 100 тыс. рублей. Самый дорогой объект из предлагаемых сегодня к продаже — квартира площадью 150 «квадратов» за 15 млн рублей. Квартиры по четной стороне Змеиногорского дешевле примерно на 15–20%.

    Коттеджи сегодня продаются тоже довольно активно. Цены — от 20 млн до 60 млн рублей.
    Новые времена
    В середине нулевых бизнесмены начали осваивать землю по четной стороне улицы Горнолыжной, ведущей к комплексу «Авальман». По данным источников altapress.ru, в разное время к данному участку могли иметь отношение Андрей Кнорр (предприниматель, затем — депутат Госдумы, сейчас — вице-губернатор Томской области), Василий Куц (предприниматель, экс-депутат краевого Заксобрания), Александр Ткаченко (собственник «Концерна СВ», которому принадлежат ТЦ «Европа», «Арена» и другие активы). Сейчас территория застроена коттеджами.
    О Гринвуде следует сказать отдельно. Это пример самой последней элитной застройки коттеджами на «барнаульской Рублёвке». По задумке владельца земли, строительной компании «Адалин-Строй», покупателям участков предлагали на выбор несколько типовых проектов в одном архитектурном стиле. Это позволило сформировать гармоничную застройку, выделить территорию под общественные места — теннисный корт и детскую прогулочную площадку.

    Однако некоторым обитателям поселка захотелось выделиться. В результате в поселке появились «особенные дома». Например, один из них своими мощными башнями напоминает замок Гингемы из страны Оз, другой будто построен из контейнеров.

    Александр Деринг
    — Однозначно охарактеризовать стиль, который предпочитают состоятельные люди, нельзя. Это не классика в чистом виде, не модерн и так далее. Это миксы отдельных архитектурных направлений. Но, на мой взгляд, это неверный подход. В итоге это понижает ценность и стоимость объекта в данном поселке. В Европе стремятся строить элитные поселки по заданному архитектурному коду. Довольно большой диапазон согласованных архитектурных решений, строительных и отделочных материалов позволяет сделать каждый дом индивидуальным. Но при этом будет понятно, что все они «одного поля ягода».
    — Да, место элитной застройки на Горе иногда называют «барнаульской Рублёвкой». Но в моих кругах — довольно редко. К настоящей Рублёвке оно имеет отношение как алтайский камамбер к настоящему камамберу! Это же просто смешно. В элитных поселках можно столкнуться с конфликтами жильцов. Построив дом стоимостью 1 млн долларов, люди отказываются сбрасываться на охрану, освещение, чистку дорог зимой и тем более их текущий ремонт.

    Они привыкли покупать подешевле, а продавать подороже. Они говорят: «Я же не плачу за то, что чистят проспект Ленина и там горят фонари. Почему я тут буду платить?» Это форменное жлобство. Бороться с ним очень тяжело, и пока за таких людей платят те, кому не все равно, по каким дорогам ездить.

    Геннадий Малков,
    руководитель АН «Дом»
    Особый нрав хозяев многомиллионных коттеджей демонстрирует один из поселков, который еще совсем недавно отделял от «большого мира» шлагбаум и охранник. Но платить ему перестали, и он ушел. В этом поселке, рассказывают риэлторы, много самостроев — дорогих домов на неузаконенных участках или не введенных в
    эксплуатацию.
    Многоэтажный «выстрел» в цель

    В начале нулевых все та же компания СУ АМЗ на нечетной стороне Змеиногорского тракта начала возводить многоэтажные микрорайоны. Она построила два элитных комплекса на Змеиногорском тракте, 69-л и 71-а. С тех пор прошло около 15 лет, но дома как новые.

    Застройщику удалось создать особую атмосферу: ощущение, что находишься в санатории. Здесь чудесный «сосновый» воздух, идеально ухоженные газоны и цветники, игровые площадки с хорошим оборудованием, миниатюрные площади с фонтанами, асфальтированные дорожки, зона барбекю — все деликатно вписано в ландшафт бора.
    Но в этой идиллии есть и минусы. Так, в шаговой доступности нет даже частных детских садов, не говоря уже о школе и других учебно-развлекательных заведениях.

    Хотя местные жители говорят, что это не проблема. Дети либо сами добираются до места учебы, либо их возят водители или неработающие матери. Обитатели «барнаульской Рублёвки» не считают минусом и отсутствие в этих микрорайонах салонов красоты, кофеен и прочих милых заведений.
    С небес на землю
    Планировалось, что многоэтажная элитная застройка будет развиваться и на четной стороне Змеиногорского. На первой линии вдоль тракта должен был появиться общественно-деловой центр с фитнес-клубом, ресторанами, салонами красоты. Затем задумывалась линия домов небольшой этажности, за ней — несколько линий таунхаусов и, наконец, элитный коттеджный поселок закрытого типа.

    Но задумка захромала. Во-первых, строительство шло параллельно с судебными тяжбами по поводу земельного участка. Во-вторых, аппетиты застройщиков умерил разразившийся кризис 2008 года: покупатели перестали вносить платежи, а застройщик не мог перепродать долевки, поэтому начал сокращать квадратуру. В итоге в элитном районе появилось «общежитие».
    Так местные прозвали дом вдоль Змеиногорского тракта. Вместо общественного-делового центра здесь возвели многоэтажный жилой дом с компактными квартирами и магазинами на первом этаже.
    Кроме того, с четной стороны Змеиногорского тракта начала строить дома компания «Карнеол». Архитектура ее объектов отчасти копирует решения первых многоэтажных домов «барнаульской Рублевки».

    Но количество жилых «квадратов» на сотку земли здесь выше, что снижает статус объектов. Часть жителей отказалась закрывать территорию шлагбаумом и организовывать охрану. Автомобили паркуются вплотную к подъездам. Плюс застройщик не положил асфальт за одним из своих домов. Все это ставит жилье здесь почти на один уровень с другими многоэтажками в городе.

    Юлия
    управляющая магазином «Тайга» на Змеиногорском

    — Окна служебного помещения магазина выходят на площадку с мусорными контейнерами. Сюда часто приносят хорошие вещи. Прямо на вешалках иногда. Вот недавно поставили почти новый детский велосипед. Кто забирает? Не знаю, может, жители нашего «общежития»?
    Жительница одной из многоэтажек с четной стороны Змеиногорского тракта, известная в городе предпринимательница, на условии анонимности рассказала: «Ну какая же это Рублёвка, если в подъездах наших домов висят объявления от управляющих компаний о задолженности за коммуналку! Судя по суммам, некоторые не платят по полгода и больше. Эти люди по стечению обстоятельств переехали из своих однокомнатных квартир в городе в большие на Горе и удивляются высокой квартплате».
    Мёд для Новиковой
    О том, что на территории бок о бок проживают люди по барнаульским меркам состоятельные и не очень, говорит набор соцобъектов. Здесь, например, хорошо чувствует себя магазин сети «Аникс», который в числе прочего предлагает своим покупателям уцененные фрукты и овощи.

    С ним соседствует магазин «Тайга», который специализируется на дорогой колбасе, пенных напитках из Германии по 1,5 тыс. рублей за литр, дикой рыбе, соленых огурчиках-помидорчиках, которые готовит под заказ, и других элитных продуктах.
    — Постоянный костяк покупателей — около 50 человек. Средний чек магазина — 5 тысяч рублей. Иногда к нам приходят, чтобы купить гастрономический сувенир в командировку или в качестве оригинального подарка к празднику. Или приводят знаменитостей, которые приезжают на гастроли. Клара Новикова, например, решила купить у нас мед, а девочки из «Дома-2» — конфеты. Но в основном магазин рассчитан на людей из дорогих домов. Они берут рыбу, колбасы, напитки, по нескольку полторашек.

    Юлия
    управляющая магазином «Тайга» на Змеиногорском
    Хорошо на Горе чувствует себя и «Винотека». Татьяна Сапонова, управляющая магазинами, рассказала, что магазин на Горе — один из лучших в сети по выручке.
    Налог до 100 тысяч
    Недвижимость здесь имеет и высокую инвентаризационную стоимость, соответственно, налог на имущество составляет десятки тысяч рублей. В отдельных случаях платеж за коттедж достигает
    100 тысяч рублей.

    Поэтому не все хозяева спешат вводить дома в эксплуатацию. Однако в этом году налоговая служба ужесточила работу. Во-первых, налогообложению сейчас подлежат и недострои. Во-вторых, незарегистрированные строения будут тщательнее искать, в том числе — с использованием дронов. Штрафы будут достигать 100 тыс. рублей в месяц, говорят риэлторы. По этой причине в агентствах недвижимости отмечают наплыв желающих узаконить свои дома.
    Строительство продолжится
    Несмотря на то что «барнаульская Рублёвка» не смогла выдержать чистоту концепции, это место остается одним из самых престижных в Барнауле. Здесь благоприятная экология, есть возможность гулять по лесу, отсюда относительно просто добраться до центра города. Здесь же располагается несколько значимых медучреждений.

    Гора остается перспективным районом для будущего элитного строительства. Здесь формируется медкластер, который тянет за собой коммуникации. Кроме того, на Горе довольно обширный ветхий частный сектор и его, как везде, скупают под будущую застройку.
    P.S.
    Текст: Юлия Абрамкина
    Фото: Анна Зайкова, Евгения Родочинская
    Видео: Олеся Роженцова
    Выпуск: Настасья Коваленко
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