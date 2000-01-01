За высоким забором

Слова Деринга, который проектировал для этой территории
отдельные коттеджи, а также занимался их реконструкцией, подтверждают фото в объявлениях о
продаже коттеджей. В объектах, стоимостью 17–20 млн рублей можно увидеть ковры с рисунком
советских времен, мебель из МДФ-панели, крутые лестницы-убийцы, санузлы, выложенные дешевой
плиткой. И обязательно — камин, часто с декоративной функцией. Плюс практически везде есть зоны
релаксации: баня, бассейн и тренажерный зал.
Но, безусловно, встречаются интерьеры, над
которыми поработали хорошие дизайнеры. Цена на такие объекты достигает 60 млн рублей. Один из
них сейчас продает в Вешнем тупике известный барнаульский
предприниматель
. Мебель, встроенную технику и предметы интерьера он оставляет в подарок.