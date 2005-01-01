Вызов принят

“

– Сегодня «Виртуальная АТС» доступна потенциальным пользователям в составе пакета «Быть в плюсе», где она объединена с безлимитным доступом в интернет. Мы предлагаем линейку тарифных планов со скоростью от 10 до 100 Мбит/с. Основным преимуществом пакетного подключения является возможность пользоваться комплексом услуг с существенной скидкой, а также 1000 минут в подарок на исходящие звонки каждый месяц.



Пока услуга «Виртуальная АТС» доступна в Бийске, Барнауле, Рубцовске и Горно-Алтайске, но мы планируем расширять географию и предоставлять услугу во всех городах Алтайского края.



Просто свяжитесь с нами, и менеджеры «Ростелекома» предложат оптимальное решение именно для вашего бизнеса.

