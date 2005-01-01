Вызов принят

«Виртуальная АТС»
помогает «Сакуре» улучшать качество сервиса. Все разговоры с клиентами записываются,
руководитель их прослушивает, анализирует и улучшает скрипты сотрудников, которые отвечают
на звонки. АТС связана с CRM-системой «Сакуры», она «видит» номер телефона клиента и
показывает менеджеру всю историю его заказов, что тоже положительно влияет на уровень
обслуживания.
Тарифы «Ростелекома» Константина Черненко устраивают: после
перехода от другого провайдера расходы на связь снизились более чем в три раза. В «Сакуре»
установлено и облачное видеонаблюдение от «Ростелекома». По словам предпринимателя, оно тоже
очень полезно. Например, помогает решать конфликтные ситуации, которые иногда возникают.
Можно посмотреть запись и увидеть, что на самом деле случилось.