Вызов принят

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Как «Виртуальная АТС» изменила стандарты и логику телефонной связи в офисе
Руководитель хочет управлять своим предприятием и контролировать все важные процессы. Один из них – это телефонная связь с партнерами и клиентами. Каждый звонок очень важен и зачастую влияет на прибыль. Удобные инструменты для организации телефонных переговоров в офисе дает услуга «Виртуальная АТС». По мнению некоторых предпринимателей, она уже стала «золотым стандартом» офисной связи. Рассказываем, почему это произошло, как работает сервис и что он дает бизнесу.

Раньше, когда фирма росла и телефонных аппаратов становилось много, в офисе ставили мини-АТС. Она решала задачи по маршрутизации вызовов. Но за последние несколько лет произошел бум популярности облачных сервисов – IT-услуг под ключ, которые дистанционно предоставляют специализированные провайдеры.
«Виртуальная АТС» от «Ростелекома» относится к таким услугам. Иногда руководителей предприятий в облачных сервисах смущает то, что якобы теряется контроль над их работой и безопасностью. Ведь услуга работает на инфраструктуре оператора, он целиком поддерживает техническую сторону и отвечает за нее.
Но если разобраться, все совсем наоборот. Например, «Виртуальная АТС» дает бизнесу возможность глубоко анализировать и контролировать телефонные коммуникации, оперативно управлять ими в зависимости от ситуации.
А что касается безопасности, то ее обеспечивают профессионалы. «Ростелеком» работает со многими крупными компаниями и отвечает своей репутацией за качество услуг. Сервисная служба оператора оказывает клиентам техподдержку в режиме 24/7.
Возможности «Виртуальной АТС»:
как работает офисная связь в XXI веке
У «Виртуальной АТС» много настроек и опций. Узнать о них в деталях можно у оператора связи. Мы расскажем только о некоторых возможностях, которые наиболее интересны и востребованы у бизнес-клиентов.
Преимущества и возможности сервиса
Мобильность
Многие до сих пор представляют себе офисную связь как «неподвижную». Есть офис, а в нем – стационарный телефон с «городским» шестизначным номером. На практике все не так – «Виртуальная АТС» сделала связь на предприятиях по-настоящему мобильной.
1. Быстрое подключение
Чтобы подключить «Виртуальную АТС», не нужно долго ждать. Создайте заявку на подключение, обсудите все условия, заключите договор – и услугу вам подключат в течение одного дня. Менеджер расскажет, как пользоваться всеми сервисами, и вы сможете приступить к работе.
2. Переадресация вызовов
Это одна из самых востребованных возможностей «Виртуальной АТС». Звонки в офис будут поступать на один выбранный вами многоканальный номер в обычном шестизначном формате (либо в формате 8-800) и переадресовываться сотрудникам по заданному вами сценарию. Звонки можно отправлять на обычные аналоговые стационарные телефоны и на мобильные тоже. Ни один вызов не останется без ответа.
3. Ваш номер всегда с вами
Если вы решите переехать в новый офис, то организовать там связь не составит никакого труда. Все ваши настройки АТС сохранятся в «облаке», ничего не нужно будет менять. Ваш номер телефона не изменится, вы сможете «забрать его с собой». Установите офисные телефонные аппараты – и приступайте к работе.
Гибкость
Одно из несомненных достоинств «Виртуальной АТС» – это простота управления. Личный кабинет доступен пользователю круглосуточно и из любого места, где есть интернет. Как только появляется необходимость изменить настройки, можно взять и тут же сделать это.
1. Сценарии обработки звонков
Руководитель может сам задавать сценарии переадресации вызовов. Он выбирает первый телефон, на который поступает звонок. А также всю цепочку абонентов, которым он направляется в случае отсутствия ответа. Мобильный руководителя может стать последним звеном в этой цепочке.
2. Подключение сотрудников
Бизнес постоянно меняется, количество персонала то растет, то уменьшается. «Виртуальная АТС» позволяет гибко на это реагировать. Вы можете буквально в один клик подключать и отключать пользователей. В базовый комплект услуги их включено пять. При подключении дополнительных придется доплатить небольшую сумму за каждого.
3. Голосовое меню (IVR)
Это дополнительный инструмент, настроенный на автоматическое включение приветствия или информатора для всех партнеров и клиентов, обращающихся в компанию по телефону. Обычно голосовой файл информирует дозвонившегося абонента, на какую кнопку ему необходимо нажать для совершения требуемого действия.

Вы можете сами загрузить голосовой файл и менять его по мере необходимости. Она может возникнуть, например, при каких-то переменах в вашей компании или в случае, если вы поймете, что прежний вариант не очень эффективен.
4. Интернет от любого провайдера
«Виртуальная АТС» работает на основе технологии IP-телефонии, поэтому для ее подключения требуется доступ в интернет. Если вы пользуетесь услугами другого интернет-провайдера, все равно можете подключить «Виртуальную АТС» от «Ростелекома». Однако в данном случае оператор АТС не несет ответственности за качество интернет-соединения.
5. Поддержка разного оборудования
Работать «Виртуальная АТС» может на разном оборудовании: SIP-телефоны и обычные стационарные телефоны (но к одному из них нужно будет докупить VoIP-шлюз), персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны. На последние нужно установить специальное программное обеспечение или приложение.
Удобство использования
«Виртуальная АТС» позволяет развернуть офисную сеть связи буквально в любом месте, где есть интернет. Она обеспечивает удобство соединения сотрудников друг с другом.
1. Короткая нумерация
Каждый сотрудник может получить свой короткий четырехзначный номер. При этом его телефон не обязательно должен быть стационарным, мобильным телефонам такие номера тоже присваиваются.
2. Экономия средств
Первые семь дней с момента подключения вы пользуетесь услугой совершенно бесплатно. Важно, что разговоры внутри офисной телефонной сети не тарифицируются дополнительно. В базовый тариф входит также возможность бесплатно звонить на мобильные «Ростелекома». Таким образом, вы сможете не ограничивать себя в общении и решать все вопросы.
3. Конференц-связь
Если потребуется обсудить какой-то вопрос коллегиально, можно организовать конференц-связь. «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» дает возможность разговаривать одновременно пятерым абонентам.
Аналитика
Чтобы управлять каким-либо процессом, необходимо обладать достоверной информацией. «Виртуальная АТС» предоставляет важные данные о телефонных переговорах, которые помогут напрямую влиять на их эффективность.
1. Оценка нагрузки на линию
Вы будете точно знать, когда вам звонят чаще и реже, прогнозировать пик нагрузок и реагировать заранее. «Виртуальная АТС» предоставляет статистику звонков за сутки, недели и месяцы. Этот аспект бизнеса становится прозрачным.
2. Записи разговоров
Руководитель сможет прослушивать записи разговоров своих сотрудников с клиентами и партнерами. Это поможет выявить ошибки в коммуникациях, их причины, оценить компетентность специалистов, разработать эффективные скрипты.
3. Интеграция с CRM-системой
Сегодня многие компании принимают заявки от клиентов, выставляют задачи в CRM-системах. Это очень удобный инструмент. «Виртуальную АТС» можно объединить с такой системой и увеличить пользу от обеих систем в разы.
Подробную информацию об возможностях и услугах сервиса вы можете посмотреть на сайте «Ростелекома »
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Реальные кейсы от пользователей «Виртуальной АТС»
На связи круглосуточно
Барнаульский предприниматель Константин Черненко руководит службой доставки готовой японской еды «Сакура». Сеть состоит из трех точек. Клиенты делают заказы по телефону, поэтому компании критически важно грамотно управлять входящими вызовами.
– Виртуальной АТС мы пользуемся несколько лет, для нас это необходимость. Поставить в офис аналоговую АТС для нас будет накладно. К тому же по сравнению с виртуальной АТС ее функционал ограничен. Раньше у нас был другой оператор, но он не устраивал нас по цене. С 2015 года мы перешли к «Ростелекому».
Константин Черненко, руководитель службы доставки готовой еды «Сакура»
С помощью «Виртуальной АТС» в компании настроили сценарии переадресации звонков в течение суток в зависимости от нагрузки.
– С 10.00 до 23.00 вызовы направляются по одному алгоритму, а ночью – по другому. Днем звонок поступает на стационарный телефон одной из точек, если там не берут трубку, он перенаправляется на следующую точку и так далее. Ночью звонки сразу направляются на мобильные телефоны – либо управляющему, либо мне.
Константин Черненко, руководитель службы доставки готовой еды «Сакура»
В обычные будние дни «Сакура» обрабатывает 50–100 звонков, а в праздничные нагрузка возрастает до 400 вызовов в сутки. Чтобы с ней справиться, количество внутренних телефонных линий увеличивают с трех до шести-семи прямо в личном кабинете услуги «Виртуальная АТС». Благодаря этому ни один звонок не остается без ответа.
По словам Константина Черненко, внутренняя связь удобна тем, что сотрудникам не нужно искать мобильный телефон, чтобы позвонить, и расходовать на корпоративные переговоры свои личные средства. Стационарный офисный телефон всегда доступен. И когда возникает необходимость, в компании пользуются конференц-связью.
«Виртуальная АТС» помогает «Сакуре» улучшать качество сервиса. Все разговоры с клиентами записываются, руководитель их прослушивает, анализирует и улучшает скрипты сотрудников, которые отвечают на звонки. АТС связана с CRM-системой «Сакуры», она «видит» номер телефона клиента и показывает менеджеру всю историю его заказов, что тоже положительно влияет на уровень обслуживания.

Тарифы «Ростелекома» Константина Черненко устраивают: после перехода от другого провайдера расходы на связь снизились более чем в три раза. В «Сакуре» установлено и облачное видеонаблюдение от «Ростелекома». По словам предпринимателя, оно тоже очень полезно. Например, помогает решать конфликтные ситуации, которые иногда возникают. Можно посмотреть запись и увидеть, что на самом деле случилось.
Красивый номер
В компании «Алтай знак», которая занимается производством дорожных знаков и наружной рекламы, «Виртуальной АТС» от «Ростелекома» начали пользоваться недавно – всего пару месяцев назад.
По мнению директора компании «Алтай знак» Евгения Злоказова, сегодня такой вариант организации офисной связи стал необходимостью.
У нас два кабинета, которые находятся в разных концах здания. Звонки поступают в один из них. Раньше, когда звонящему был нужен человек из второго кабинета, приходилось просить перезвонить на другой номер, но это очень неудобно – и нам, и нашим партнерам. Переадресация вызова, которая доступна в облачной АТС, намного лучше.
Евгений Злоказов, директор компании «Алтай знак»
Предприниматель уже успел оценить все выгоды переадресации. Звонки, на которые никто не ответил в офисе, отправляются на его мобильный. Таким образом шансы упустить клиента становятся минимальны.
Еще одним приятным моментом стало то, что «Алтай знак» приобрел запоминающийся телефонный номер. По словам Евгения Злоказова, в рекламном бизнесе эта деталь хоть и не определяющая, но довольно важная, один из элементов сервиса.
Сейчас в компании четыре номера телефона. Предприниматель надеется, что скоро откажется от нескольких из них за ненадобностью. Ведь все звонки можно принимать на один телефон, а затем распределять их.
– Значительная часть деловых переговоров по телефону у нас происходит с помощью мобильной связи. Но городской телефон в офисе все-таки нужен. Некоторые наши заказчики живут в удаленных поселениях, где сотовая связь не лучшего качества или ее нет совсем. К тому же мы работаем с госсектором. А там люди довольно консервативные. И дело даже не в том, что они не умеют использовать сотовый телефон. Им просто удобнее звонить и общаться по городскому.
Евгений Злоказов, директор компании «Алтай знак»
Предприниматель отмечает, что пока компания успела попробовать только базовые функции «Виртуальной АТС». При этом он осознает, что интересных возможностей у услуги очень много. В ближайшее время Евгений Злоказов планирует их изучить и настроить под свой бизнес.
Комментарий эксперта «Ростелеком»
Светлана Седова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Алтайского филиала ПАО «Ростелеком
– Сегодня «Виртуальная АТС» доступна потенциальным пользователям в составе пакета «Быть в плюсе», где она объединена с безлимитным доступом в интернет. Мы предлагаем линейку тарифных планов со скоростью от 10 до 100 Мбит/с. Основным преимуществом пакетного подключения является возможность пользоваться комплексом услуг с существенной скидкой, а также 1000 минут в подарок на исходящие звонки каждый месяц.

Пока услуга «Виртуальная АТС» доступна в Бийске, Барнауле, Рубцовске и Горно-Алтайске, но мы планируем расширять географию и предоставлять услугу во всех городах Алтайского края.

Просто свяжитесь с нами, и менеджеры «Ростелекома» предложат оптимальное решение именно для вашего бизнеса.
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