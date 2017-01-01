Угасший город

« Про нас тут забыли. В поселок
Западный и Сад-город не ходят автобусы, дороги не чистят, летом нас топит водой.
Сейчас к нам ходят два автобуса — № 4 и № 24, маршрутка № 15 ходить перестала,
теперь, чтобы добраться куда-нибудь, приходится подолгу стоять на остановке, потом
ехать с пересадками. Как живем? Как в дыре. В город выехать не на чем, в больницу
поехать — на двух перекладных. Это хорошо, что есть проездной. Вы напишите, что у
нас проблема — убрали маршрутку, говорят, из-за дороги.
Все дороги в
городе разбитые. А транспорт нам нужен как воздух, без него мы отрезаны от города.
Получается, по ту сторону город, а тут — поселок. Там люди, а мы — не люди».