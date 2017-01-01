Угасший город

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« Когда промышленность была на высшем уровне, конечно, город был другим. Тогда можно было найти работу везде, где захочешь. А сейчас лишь бы устроиться. Все равно мы любим свой город, у нас люди хорошие. Доброжелательные, приветливые. Кажется, каждый всегда готов помочь, даже чужому человеку. Считается, что Рубцовск — умирающий город. Это неправда. Конечно, заводов нет, промышленности никакой, но мы здесь живем и никуда не собираемся».

