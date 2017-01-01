Угасший город
Во что превратился Рубцовск — некогда крупнейший промышленный центр Алтайского края
Родина сыра «Ламбер» и город, окруженный исправительными колониями. Столица плохих дорог и дорогих машин. Место, откуда в последнее время приходят новости, как с фронта. Это все про Рубцовск. Еще 30 лет назад этот город на юге Алтайского края был крупным промышленным центром Сибири. Сегодня это муниципалитет без главы, в котором может случиться социальный взрыв. Altapress.ru побывал там и попытался разобраться, как крупнейшие предприятия превратились в руины, а производственники стали «барыгами».
Одной из самых громких новостей 2016 года в крае могла стать голодовка 200 работников «Рубцовских городских сетей», намеченная на 20 декабря. Люди, которым предприятие задолжало 23 млн рублей, были готовы пойти на крайние меры, чтобы получить заработанное. В последний момент город нашел средства, чтобы рассчитаться с работниками муниципального предприятия.

И это не единственное, чем «прославился» Рубцовск в 2016-м: режим ЧС из-за нехватки угля, сокращения, задержки зарплат, «пьяные» убийства, плохие дороги.

В городе назревает социальный взрыв, считает сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Юрий Абдуллаев.
«Рубцовск нас очень сильно беспокоит. Оттуда к нам поступает все больше жалоб и обращений. В городе сложилась очень больная ситуация. Мы уже переживаем, как бы он не превратился у нас в Алтайском крае во второе Пикалево (в 2009 году жители города перекрыли федеральную трассу Новая Ладога – Вологда в знак протеста против тяжелой социально-экономической ситуации. — Прим. ред.)».
Юрий Абдуллаев, сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта
1
Без главы и освещения
Когда попадаешь в город, кажется, что время здесь застыло лет 20 назад. Но жители на это отвечают: если бы остановилась, было бы еще ничего. Но становится хуже: все стареет и рушится.

На главной городской площади огромное, по всему видно, что пустующее здание. Бывшая гостиница и ресторан — уточняет прохожий.
«Сейчас тут ничего не работает. А вот там, через дорогу, еще одно пустующее здание. Бывший сельскохозяйственный техникум. Его объединили с машиностроительным. Новому аграрно-промышленному техникуму помещения, видимо, не нужны. Говорят, сейчас здание вообще разморожено. Испортили такой огромный дом в центре города. Лучше бы отдали его людям под жилье. Но никому ничего не надо».
Николай, житель Рубцовска
Эту фразу часто можно слышать от жителей города. Полтора года Рубцовск живет без главы. Из-за этого многие проблемы не решаются, а только копятся. Даже на центральном проспекте на дороге колея. Освещения нет по нескольку недель. Говорят, что его отключают, когда администрация накапливает долги перед ресурсовиками. Неудивительно, что у жителей появилось ощущение, что их бросили на произвол судьбы.
В августе 2015 года в отношении главы администрации города Владимира Ларионова возбудили уголовное дело и отстранили его от работы. Обвинительный приговор ему вынесли в мае 2016-го. За превышение полномочий бывшему чиновнику дали два года лишения свободы условно и тут же освободили от наказания по амнистии.

29 сентября город окончательно остался без главы — депутаты прекратили полномочия Ларионова. Нового мэра планируют выбрать 6 февраля.
А пока жители говорят, что хуже, чем в этом году, город еще не чистили. Через заснеженную главную площадь Рубцовска протоптана узкая тропинка.
«У нас был гость из Михайловки, посмотрел на нашу нечищеную центральную площадь и говорит: а у нас такого нет, у нас в селе дороги чистят. У нас хозяина в городе нет, и это каждому видно. К кому обращаться, мы не знаем. Был бы хороший глава, хозяин в городе, были бы дороги, а у нас они все разбитые».
жительница Рубцовска
Правда, к самому Новому году порядок навели: обустроили снежный городок, горки и установили елку.
2
Островок культуры
Сейчас кажется: все, что есть в городе хорошего, происходит вопреки. Почему-то удивляешься, когда читаешь, что рубцовчанин Владимир Узунян стал призером юношеского чемпионата мира по боксу. Или что город вошел в список «Культурные столицы малых городов России».

Но именно в Рубцовске одна из лучших, по оценкам экспертов, библиотечная сеть, большое количество учреждений культуры, работает единственная муниципальная картинная галерея в крае.
Правда, в декабре 2016 года она утратила самостоятельный статус. Тогда был подписан приказ, и сейчас идет работа по их слиянию с краеведческим музеем.
«В 2016 году штат сотрудников у нас сократился на семь человек по сравнению с прошлым годом. У нас осталось пять сотрудников, один из них на полставки. Часть года мы были на 4-дневной рабочей неделе, потому что нам говорили, что денег на зарплату нет.»
говорит директор галереи Валерий Свердлов
«Если честно, просто смешно от того, какие у нас оклады. У меня, главного специалиста, 5600 рублей. Чтобы получать 12 тыс., я совмещаю три должности: кроме главного специалиста, я еще смотритель и делопроизводитель-кадровик. Мы иногда задаемся вопросом: а там, наверху, знают, как мы на самом деле живем? Может быть, они просто думают, что у нас все хорошо и зарплаты по 16 тыс. рублей?»
рассказывает главный специалист Наталья Шихова
Из других громких новостей культуры — закрытие библиотеки. У нее образовались долги за коммунальные услуги, к тому же большим спросом она не пользовалась, объясняли в мэрии. Для работы 10 библиотек нужно 9 млн рублей в год, а в бюджете таких денег нет. За последние два года в Рубцовске закрыли уже две библиотеки.
В печальном положении и городской драмтеатр. Он работает в здании 1927 года постройки. Ходить рядом с ним опасно — фасады находятся в аварийном состоянии. Об этом сообщает табличка, которая уже пожелтела от времени.

Театр попал в краевую программу «80 на 80», завершающуюся в 2017 году. Об этом сообщает плакат на фасаде. Но пока в 2016 году только перестал работать центральный вход, зрители теперь приходят на спектакли через служебный.
Чтобы привлечь в город специалистов, в первую очередь врачей и учителей, здесь еще с 2008 года строят дом для них. По данным администрации, к началу 2017 года он готов на 78%. Уже сформированы и утверждены списки врачей и педагогов остродефицитных специальностей, претендующих на получение служебного жилья. Но когда дом будет сдан, администрация не уточняет.
«У нас в этом году из Рубцовска массово уехали учителя. Заработная плата упала резко, весь летний период они искали работу, бегали, хотя и до этого было огромное количество вакансий».
Юрий Абдуллаев, председатель краевого профсоюза работников образования
Если судить по вакансиям, то именно врачи и учителя — те, в ком город нуждается особенно остро.
3
Город безработных
Рубцовск знаменит колониями — их здесь четыре, в каждой содержится больше 1 тыс. заключенных. Появились они вместе с градообразующим тракторным заводом. Но, в отличие от него, остаются островком стабильности.

Труд там престижным не считается, но при этом устроиться «на зону» хотят многие. Работа в колониях — одна из самых высокооплачиваемых: от 20 тыс. рублей и выше. Особенно выигрышно такие вакансии выглядят на фоне других предложений.
Как правило, зарплата, на которую можно рассчитывать в Рубцовске, не превышает 15–18 тыс. рублей. Причем получить ее могут в основном высококлассные специалисты.

Едва ли не самая распространенная зарплата в городе — минимальные 7,5 тыс. рублей. Столько предлагают медсестре, дворнику, воспитателю, дезинфектору, музыкальному руководителю, медицинскому статистику, даже врачу-специалисту противотуберкулезного диспансера и зубному врачу стоматологической поликлиники.
Многим проще вообще не работать, чем трудиться на таких условиях. А молодежь, которая не видит для себя перспектив, уезжает из города. Родители даже радуются, когда их дети находят место в другом городе. Сейчас, по официальным данным, в третьем по величине городе края живут 146 тыс. человек. 25 лет назад было на 30 тыс. больше.
«Дочь и ее муж окончили институты, но работу найти не могут, вообще некуда идти. Говорят, что поедут жить в Барнаул. Я отвечаю: «Конечно, езжайте. Если там все получится, будет хорошо». А я свой город люблю. Как-то уезжал, жил пару лет в Москве, но не смог там, домой тянуло, а приехал — отлегло. У нас тут все хорошо, только дорог нет, заводы не работают».
Евгений, таксист
4
По профессии «барыга»
В Рубцовске работает 40 предприятий разного размера. Самые крупные из них — лесодеревообрабатывающий комбинат с объемом переработки 450 тыс. кубометров круглого леса в год, одно из старейших предприятий в городе — агропромышленная компания «Мельник», принадлежащий компании Pepsico молочный завод. Здесь действуют филиалы «Алтайвагона», «Уралвагонзавода», объединение машиностроительных компаний «Алмаз». Ряд предприятий Рубцовска только за первое полугодие перешагнули через миллиардную границу по оборотам.
В город одна за другой заходят крупные торговые сети. А значит, покупательная способность населения соответствует их требованиям. Они же дают работу. В последние годы здесь развивается «Магнит», «Аникс», «Мария-Ра», крупные одежные бренды. Но для такого большого города работы мало.
«Работы в городе вообще нет, население живет за счет пенсионеров. Все выживают как могут. Рубцовск, конечно, видел и другие времена — когда заводы работали и город жил.
А заводы закрыли — жизнь в городе практически остановилась.
И это основная наша проблема — нет работы».
Елена Алексеевна, продавец на рынке
«Выживают как могут», «крутятся», «кто чем» — вот какие самые распространенные источники дохода называют жители города.

Крутятся здесь действительно многие. В Рубцовске до сих пор можно услышать слово «барыга», причем это очень распространенная «профессия». Торгуют, кто чем может: подержанными машинами, материалами с разобранных заводов, казахскими сигаретами и водкой. Некоторые — очень успешно.

Рубцовск — город безработных на дорогих машинах, город большого социального расслоения. Концентрация «лексусов», «инфинити», дорогих «тойот» здесь точно не меньше, чем в Барнауле. В то же время доходы многих не превышают прожиточного минимума.
5
Аппендицит на карте
В военные и послевоенные годы молодой город быстро стал крупным промышленным центром. На базе эвакуированных предприятий здесь начали работать «Алтайсельмаш» и Алтайский тракторный завод. Только на одном Алттраке трудилось, по разным данным, от 12 тыс. до 30 тыс. человек. Таким город оставался до начала 2000-х. Сейчас от заводов остались лишь руины, жизнь теплится только в нескольких цехах, где организованы небольшие производства. Вместе с заводами жители, кажется, потеряли не только работу, но и жизненные ориентиры.
Архивное фото Алтайского тракторного завода
Жители и сейчас любят рассказывать славную историю своего города. Они часто вспоминают, как раньше в Рубцовск приходил металл, а уходил готовые тракторы. Их поставляли по всей стране и за рубеж.

Теперь в сторону, где они работали, горожане стараются не смотреть: там настоящие руины. Причем растащили все сами жители: сначала уносили ценное, затем разбирали стены, теперь, говорят, добрались до коммуникаций.
Горожане, которые всегда были производственниками, остались без дела и, кажется, потерялись. Жители считают, что у них все отобрали: стабильность, работу, уютный и развивающийся город, но ничего не дали взамен. Люди как будто до сих пор ждут, что кто-то придет и сделает все как было. А город продолжает рушиться.

Когда находишься в Рубцовске, понимаешь, что люди действительно устали. В первую очередь от того, что не видят изменений к лучшему. Они чувствуют, что не нужны никому.
« Иногда мы думаем, что находимся далеко от столицы и никому не нужны. Может, скоро нас вообще отрежут от края, как аппендикс ».
Светлана, жительница города
6
За линией
Город разделен на две части железнодорожными путями. На месте промзоны сейчас руины, а среди них — огромный ТЦ «Радуга». Многие бывшие работники заводов воспринимают его как насмешку: где когда-то трудились тысячи человек, сейчас торгуют. На этой же стороне города два поселка — Западный и Сад-город.
Его жители еще больше, чем все остальные, чувствуют себя брошенными. Все потому, что с весны к ним перестала ходить газель. Перевозчик отказался обслуживать популярный в городе маршрут № 15, на котором можно было добраться почти в любую часть города. Замены ему не нашлось. Дело в том, что дороги по маршруту оставляют желать лучшего.
« Про нас тут забыли. В поселок Западный и Сад-город не ходят автобусы, дороги не чистят, летом нас топит водой. Сейчас к нам ходят два автобуса — № 4 и № 24, маршрутка № 15 ходить перестала, теперь, чтобы добраться куда-нибудь, приходится подолгу стоять на остановке, потом ехать с пересадками. Как живем? Как в дыре. В город выехать не на чем, в больницу поехать — на двух перекладных. Это хорошо, что есть проездной. Вы напишите, что у нас проблема — убрали маршрутку, говорят, из-за дороги.

Все дороги в городе разбитые. А транспорт нам нужен как воздух, без него мы отрезаны от города. Получается, по ту сторону город, а тут — поселок. Там люди, а мы — не люди».
Анна Николаевна, пенсионерка
Такие настроения в западной части города. А в южной два года назад открыли большой и красивый садик за 217 млн рублей. Рядом с ним за красивыми заборами стоят дорогие коттеджи.

Вообще, если представить, каким Рубцовск был еще 10–15 лет назад, понимаешь, почему жители говорят о любви к нему. Это маленький, уютный и по-своему красивый город с особой атмосферой.
« Когда промышленность была на высшем уровне, конечно, город был другим. Тогда можно было найти работу везде, где захочешь. А сейчас лишь бы устроиться. Все равно мы любим свой город, у нас люди хорошие. Доброжелательные, приветливые. Кажется, каждый всегда готов помочь, даже чужому человеку. Считается, что Рубцовск — умирающий город. Это неправда. Конечно, заводов нет, промышленности никакой, но мы здесь живем и никуда не собираемся».
Татьяна Тимофеевна, пенсионерка
7
Рубцовск.
Без комментариев
Текст: Надежда Кириллова
Фото: Олег Богданов
Выпуск: Настасья Коваленко


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