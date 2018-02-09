Как живет самый закрытый
город Алтайского края
В этом городе люди живут в состоянии постоянной боевой готовности. И однако это, наверно, самое спокойное и мирное место в Алтайском крае.
Это уникальная территория, где возраст большинства жителей — 28–30 лет, а средняя зарплата 27 тыс. рублей.
Здесь почти у каждой семьи есть машина, но никто не паркуется на газонах.
В этом городе многие хотят остаться навсегда, но при этом каждый год обновляется около 5% населения.
Это ЗАТО Сибирский — городок при ракетной дивизии. Единственный в Алтайском крае.
Altapress.ru, запуская новый проект «Как это устроено», рассказывает о том, чем и как живут в ЗАТО.
ЗАТО — это что?
ЗАТО Сибирский — это не та маленькая территория за бетонным забором, которую привыкли видеть люди, проезжающие по Чуйскому тракту. Это муниципальное образование состоит из двух частей: воинской части по одну сторону трассы и небольшого городка, где живут офицеры и их семьи, — по другую.

Вся жизнь ЗАТО подчинена службе в Краснознаменной, орденов Кутузова и Александра Невского ракетной дивизии. Она относится к ракетным войскам стратегического назначения – РВСН.
Это интересно
История дивизии началась во время Великой Отечественной войны, когда в 1942 году в поселке Рублево под Москвой была сформирована 21-я легкая артиллерийская бригада. Сегодня жители ЗАТО иногда шутят, что было бы неплохо вернуться на историческую родину.

В Алтайский край соединение передислоцировали в 1982 году (до этого городок уже строили в течение двух лет). В 2015 году дивизию признали лучшей в РВСН.
Сейчас территория воинской части строго охраняется. Зайти сюда гражданскому нереально. Чтобы пройти, необходимы веские основания и сложная процедура согласования с различными ведомствами, включая Минобороны России и ФСБ.

В городок просто зайти с улицы тоже не удастся. Но режим допуска все же более мягкий. Как говорит глава администрации ЗАТО Сергей Драчев, «называемся мы закрытыми, но на самом деле городок открыт — для сотрудничества и предложений».
Он объясняет, что командир дивизии и глава администрации власть между собой не делят. У каждого своя зона ответственности. Первый — полковник Александр Прокопенков — отвечает за жизнь воинской части: выполнение поставленных задач, боевую подготовку, работу с призывниками и контрактниками. Сфера ответственности Сергея Драчева — управление городком: коммунальной, социальной сферами, благоустройством.

Но есть вопрос, который «гражданский» глава не может решить без одобрения командования дивизии. Скажем, пустить сторонний бизнес на территорию ЗАТО. Потому что шпион, как известно, может прийти в любом обличье.
Сергей Драчев
Сергей Драчев подчеркивает: сравнивать ЗАТО с другими городами и районами края не всегда корректно.
Каждый живет, исходя из своих возможностей и особенностей. У нас территория, условно говоря, километр на километр, а в Первомайском районе расстояние от края до края — около 100 километров. Соответственно, совсем другая протяженность дорог, состав населения, экономики и т. д. Есть объективные причины, по которым некорректно сравнивать ЗАТО с другими муниципалитетами. Но и идеализировать нас не нужно, говорить, что мы как-то иначе живем. Мы работаем в тех же условиях и с теми же проблемами, что и другие.
Сергей Драчев, глава администрации ЗАТО Сибирский
ЗАТО — это вход только
по пропускам
У каждого жителя Сибирского есть пропуск. Включая градоначальника и командира дивизии. Это как гигиенический минимум: нельзя не почистить утром зубы. Забывать пропуск тоже нельзя. Пропусков нет только у детей. Но тех из них, кто уже получил паспорт, просят иметь документ при себе — на всякий случай: порой 15–17-летние юноши выглядят как взрослые, у них могут проверить прописку.

В городе — три КПП. Такая строгость объясняется просто: многие жители ЗАТО — носители государственной тайны, объясняет Сергей Драчев.
Ракетные войска — войска постоянной боевой готовности. Какой бы ни была ситуация в мире — спокойной или напряженной, — наши военнослужащие находятся на постоянном боевом дежурстве.
Сергей Драчев, глава администрации ЗАТО Сибирский
ЗАТО — это жилье
только для своих
Наверно, последние, кого должен испортить квартирный вопрос, – это жители Сибирского. Всех военнослужащих, прибывающих в город, обеспечивают жильем: им предоставляют или квартиру (если есть свободная в наличии), или комнату в общежитии.

Но иногда возникают проблемы, признает глава администрации Сергей Драчев: работает закон о приватизации. В закрытых военных городках она запрещена, а в ЗАТО разрешена.
Жители пользуются своим правом: те, кто хочет остаться (а у многих, например, дети живут в Барнауле), это делают. Люди не хотят никуда отсюда уезжать.
Сергей Драчев, глава администрации ЗАТО Сибирский
Впрочем, говорит Драчев, решение проблемы есть. В случае когда подходящего свободного жилья в городке нет, военнослужащему предоставляются средства на поднаем — порядка 16 тыс. рублей в месяц. Часть офицеров дивизии снимают жилье в Новоалтайске или даже в Барнауле (если это позволяет характер и режим службы).
В вопросе обеспечения жильем военнослужащих политика и президента, и министра обороны твердая. Сегодня военнослужащие получают военную ипотеку. Те, кто отслужил в вооруженных силах, — субсидии или квартиры (по так называемым военным сертификатам. — Прим. ред.).
Сергей Драчев, глава администрации ЗАТО Сибирский
Впрочем, некоторые жители ЗАТО сетуют, что сертификатов по линии отселения из Сибирского крайне мало.

Можно ли купить квартиру в ЗАТО стороннему человеку? Нет. Это может сделать только житель городка. Именно поэтому коммерческое строительство жилья в ЗАТО — дело абсолютно неперспективное. За последние годы здесь был построен лишь один новый дом, и тот — не в коммерческих целях.
В ЗАТО также есть общежитие. Местные жители рассказали, что здесь живет немало гражданских — в основном тех, кто приехал сюда работать в соцучреждениях. Рассказывают, что именно комнаты в общежитии были одним из козырей, которыми привлекали сюда молодых воспитательниц в новый детский сад. Впрочем, не главным, улыбаются некоторые жители — молодых свободных девушек привлекали, безусловно, и военные.
ЗАТО — территория детства
Каждый пятый житель Сибирского — ребенок. А из общего числа детей не менее 10% — из многодетных семей, которых в городе 82. Более того, детей в ЗАТО почти в 10 раз больше, чем пенсионеров.
Что ж не рожать? Во-первых, у нас очень молодое население. Во-вторых, государство сегодня поддерживает семьи с детьми. В-третьих, уровень жизни военнослужащих позволяет им содержать семьи.
Сергей Драчев, глава администрации ЗАТО Сибирский
Здесь ребятишки начинают сами ходить в школу с первого класса — родители не переживают за их безопасность. В городке в этом смысле настолько тепличные условия, что глава администрации даже немного переживает за готовность ребят к «большому миру».
Это мы, взрослые, привыкли жить за забором. А наши дети потом сложно адаптируются в социуме, начинают иногда теряться. Они ходят по дорогам, не оглядываясь, их не сопровождают в школу — они находятся в полной безопасности. И их адаптация меня, конечно, немного тревожит. Хотя мы и стараемся максимально контактировать с другими территориями.
Сергей Драчев, глава администрации ЗАТО Сибирский
С детьми в ЗАТО вообще много по-хорошему «возятся».

На этой небольшой территории три корпуса детского сада и два здания школы.

После того как несколько лет назад здесь построили новый садик, проблема очередей в детсады отпала совсем. В коридорах этого здания дети вполне бы могли играть в футбол — настолько здесь просторные помещения. Впрочем, для занятий спортом у них есть специальный зал. Отдельные помещения для занятий и музыкой, и рисованием, и много чем еще. Здесь есть бассейн и сауна.
Два других здания детсада капитально отремонтировали в рамках краевых программ, один из них — по «80х80». Везде на участках установили новые уличные детские площадки.

В детсадах сделан акцент на военно-патриотическом воспитании. На День Победы здесь малыши бегают в крошечной военной форме. С детьми также занимаются вопросами социальной адаптации — готовят к переездам, которые в семьях военнослужащих происходят регулярно.
В городе, где численность населения недотягивает и до 12 тыс., стоят два больших корпуса школы. Чтобы решить проблему перехода на работу в одну смену, не хватает площадей. В школе учится более 1,1 тыс. детей.

В здании, где занимаются начальные классы, этаж также занимает Алтайский кадетский корпус — краевое учреждение, где учится около 200 мальчишек. Школа ЗАТО и кадеты формально относятся к разным организациям, но многие мероприятия проводят вместе, рассказывает директор школы Сергей Диких.

На ЕГЭ здесь чаще, чем обычно, выбирают физику. Это делают те, кто собирается поступать в военные вузы.
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В школе Сибирского значительно раньше, чем в других школах края, установили пропускной режим, когда дети с помощью карточек проходят через турникеты. Технологии смс-оповещения родителей тогда еще просто не было.

В Сибирском работают музыкальная школа, бассейн «Бриз», кружки, секции и студии в ДК «Кристалл». Значительная часть из них — бесплатно. В 2017 году в городе реконструировали детский парк: установили уличный детский городок, а в сквере рядом — мультяшных героев в полный рост человека. «Летом здесь дети гроздьями висят», — рассказывают жители.
ЗАТО — это порядок и комфорт
Внутри городок выглядит как будто игрушечный: яркие разноцветные дома, аккуратные дворы, ни тебе окурков, ни фантиков под ногами, не говоря (упаси бог) о пустых пивных бутылках. Их главных «друзей» — бомжей — здесь тоже нет и быть не может.

Глава администрации сразу и довольно горячо развеивает миф о том, что на уборку территории направляют призывников.
Офицеры, солдаты-срочники дивизии никогда, ни при каких условиях не принимают участие в уборке территории. Ни-ког-да. Только один раз в году офицеры и контрактники это делают — в субботник, да и то просто как жители города. Мне и моим коллегам всегда хочется, чтобы было чисто. И за этим мы внимательно следим. Когда к нам приезжают новые военнослужащие, мы проводим с ними встречу, объясняем правила.
Сергей Драчев, глава администрации ЗАТО Сибирский
Как рассказал глава администрации, в Сибирском созданы специальные предприятия, которые следят за порядком и чистотой в городе.

Четыре года подряд Сибирский становится лучшим ЗАТО РВСН.

Сибирский — объективно удобный городок. Он расположен рядом с бором — здесь прекрасная экология. При этом фактически на выезде из города федеральная трасса — Чуйский тракт. Маршрутки ходят каждые 15 минут. Да и практически в каждой семье есть автомобиль, а то и не один.
До центра Барнаула мы добираемся иногда быстрее, чем некоторые барнаульцы с Павловского тракта. В администрацию края я добираюсь за 35–40 минут.
Сергей Драчев, глава администрации ЗАТО Сибирский
По словам Драчева, в городке — полный набор услуг для жителей: «У нас есть ДК, бассейн, парки, банкоматы, интернет и т. д. Аптек на душу населения, наверно, больше, чем в Новоалтайске. Да, у нас нет зоопарка или крупного кинотеатра, но это все в транспортной доступности».
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На одной из местных игр КВН ребята пошутили, что ЗАТО — это самая большая охраняемая автостоянка. Проблем с парковками нет. Правда, иногда возникают трудности с уборкой территории, особенно зимой. Каждый хочет видеть свою «ласточку» под окном, объясняет Сергей Драчев. Бывает, военнослужащий уходит на службу, оставляя машину у подъезда, и техника не может убрать снег. Случалось, что водители «парковались», заезжая на газон — чаще всего те, кто приезжал из других гарнизонов. Их отучили.
ЗАТО — это особенный бюджет
Бытует мнение, что главным «финансистом» ЗАТО является Министерство обороны. Это неправда, подчеркивает Сергей Драчев.
У нас свой бюджет, мы не пересекаемся никоим образом. Бюджет дивизии не предусматривает никаких затрат на содержание ЗАТО. Говорят иногда: «Минобороны подкинуло вам деньги». Нет, такого не было никогда.
Сергей Драчев, глава администрации ЗАТО Сибирский
Однако особенности формирования бюджета ЗАТО Сибирский все же существуют. Часть средств в казну города поступает напрямую из Министерства финансов России.
ЗАТО старается участвовать во всех краевых программах. И далеко не всегда посильной является нагрузка по софинансированию. Однако никаких долгов бюджет города не имеет. За это в конце прошлого года муниципалитет получил «бонус» от регионального минфина: в то время как другим городам и районам выделяли средства на погашение задолженности, Сибирскому направили деньги на развитие.
ЗАТО чего-то не хватает
Большая часть жителей говорят, что в целом жизнь в городке обеспечивает практически все их потребности.

Но глава, отвечая на наш вопрос о том, чего не хватает ему, поделился мечтой.
Хотелось бы построить добротный спортивный центр. У нас есть очень хороший проект, мы и место присмотрели. Несколько спортивных залов, дорожки боулинга, кафе… Но мы стараемся жить по средствам. Я не хочу устраивать долгострой. Пока нам этот проект не по карману.
Сергей Драчев, глава администрации ЗАТО Сибирский
В городе, кроме того, туговато с предприятиями общепита — ресторанами, кафе. Однако жители говорят, что «сводить в ресторан девушку» можно довольно легко — в Барнауле. Некоторые даже ездят в Новосибирск. На такси.

Больше всего страдают подростки. Легко уезжать в Барнаул им, конечно, никто не позволяет. А им, как и барнаульским сверстникам, хочется ходить в KFC, в Fixprice и «кафешки».
ЗАТО люди
Сергей Драчев
глава администрации ЗАТО Сибирский
58 лет. Родился и до 22 лет жил в Барнауле, на Потоке. Строил ЗАТО в буквальном смысле. В 1981 году он приехал сюда и работал водителем. «И в вагончике жил. Нормально», — говорит он. Он до сих пор живет в той же квартире — в хрущевке, в которую въехал изначально. В 2001 году был депутатом в ЗАТО. С марта 2003 года возглавляет администрацию города: избирался и на всенародных выборах, и депутатами. Его коллеги говорят, что городу очень повезло с ним: ему действительно важно, чтобы в Сибирском был порядок. На работу ходит пешком.
Сергей Диких
директор школы в ЗАТО Сибирский,
глава (руководитель Совета депутатов)
53 года. Был профессиональным военным, стал профессиональным педагогом. В 1985 году окончил Омское общевойсковое командное, дважды Краснознаменное училище им. М. В. Фрунзе. Служил в сухопутных войсках в Сибирском и Забайкальском военных округах, с 1993 года — в РВСН в ЗАТО. Уволился в запас в 1999 году. Если вы хотите узнать, как выглядит человек с военной выправкой, то это он. С 2000 года начал работать в школе, в итоге в 2008 году вошел в число победителей конкурса лучших учителей России.
Александр Прокопенков
командир дивизии, настоящий полковник
Ему всего 44 года. Выпускник Серпуховского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск. В 2007 году окончил Военную академию РВСН им. Петра Великого. В ракетных войсках прошел должности от инженера до командира дивизии. До назначения в ЗАТО Сибирский был начальником факультета автоматизированных систем управления и робототехнических комплексов Военной академии РВСН.
Алена Варенникова
руководитель народного театра-студии «Диалог»
Свои ее зовут Ермолаевна. Выпустила уже сотни ребят, часть из них выбрали актерство или режиссуру своей профессией. «Это же такая зараза — кто один раз сценой отравился, потом без нее уже не может», – объясняет она. Говорит, что не любит большого к себе внимания: «Наш коллектив только потому и знают в основном лишь специалисты, что мы приезжаем, выступаем — и домой. Мне и сейчас домой нужно, семью кормить».
Николай Феньков
диджей в ДК «Кристалл»
Специально отучился в Новосибирске, чтобы работать в Доме культуры. Имеет группу инвалидности, для него в ДК открыли рабочее место. Он очень доволен. Николай родился в военном городке в Казахстане, бывал затем в нескольких других — преимущественно в Подмосковье. Но остался жить здесь. Уезжать никуда не собирается.
Ольга Колесникова
заведующая детским садом ЗАТО Сибирский
До объединения трех детсадов в одно юрлицо возглавляла один из них — «Ромашка». Сегодня улыбается: «Это как в фильме «Москва слезам не верит»: важно научиться организовывать трех человек, а потом уже число не имеет значения».
P.S.
ЗАТО тогда и сейчас
Текст: Елена Маслова
Фото: Анна Зайкова
Видео: Жанна Редько
Инфографика: Евгения Родочинская
Выпуск: Настасья Коваленко

В проекте также использованы фото из архивов ЗАТО Сибирского
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