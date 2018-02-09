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Каждый живет, исходя из своих возможностей и особенностей. У нас территория, условно говоря, километр на километр, а в Первомайском районе расстояние от края до края — около 100 километров. Соответственно, совсем другая протяженность дорог, состав населения, экономики и т. д. Есть объективные причины, по которым некорректно сравнивать ЗАТО с другими муниципалитетами. Но и идеализировать нас не нужно, говорить, что мы как-то иначе живем. Мы работаем в тех же условиях и с теми же проблемами, что и другие.