«На протяжении 15
лет мы являемся надежной опорой в реализации курса нашего президента Владимира
Владимировича Путина. В прошлом году на выборах депутатов Госдумы и краевого
Законодательного собрания «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы в
стране. Собранные во время дебатов и встреч предложения от жителей нашей страны, нашего
края легли в основу программы партии на ближайшие пять лет. Партийные проекты — один из
главных инструментов, которые мы используем для реализации нашей программы. В этом году
нами запущены масштабные проекты по благоустройству, созданию комфортной среды, развитию
инфраструктуры для занятия спортом и творческой деятельностью.
Сегодня мы
начинаем масштабный процесс «перезагрузки» всей проектной деятельности регионального
отделения в Алтайском крае. Каждый партпроект — это динамичная система, ориентированная
на решение конкретных задач и актуальных проблем в своей сфере.
В этом году
приоритетными для нас станут пять проектов. Они предполагают серьезное финансирование из
разных уровней бюджета: федерального, регионального и муниципального. Задачи партии:
организовать работу по распределению средств между городами, районами, селами края,
скоординировать действия между органами власти, общественностью и жителями, а также
организовать процесс общественного контроля за качеством реализации каждого из
проектов».