Александр Романенко,

секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Алтайского краевого Законодательного собрания :



«На протяжении 15 лет мы являемся надежной опорой в реализации курса нашего президента Владимира Владимировича Путина. В прошлом году на выборах депутатов Госдумы и краевого Законодательного собрания «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы в стране. Собранные во время дебатов и встреч предложения от жителей нашей страны, нашего края легли в основу программы партии на ближайшие пять лет. Партийные проекты — один из главных инструментов, которые мы используем для реализации нашей программы. В этом году нами запущены масштабные проекты по благоустройству, созданию комфортной среды, развитию инфраструктуры для занятия спортом и творческой деятельностью.



Сегодня мы начинаем масштабный процесс «перезагрузки» всей проектной деятельности регионального отделения в Алтайском крае. Каждый партпроект — это динамичная система, ориентированная на решение конкретных задач и актуальных проблем в своей сфере.



В этом году приоритетными для нас станут пять проектов. Они предполагают серьезное финансирование из разных уровней бюджета: федерального, регионального и муниципального. Задачи партии: организовать работу по распределению средств между городами, районами, селами края, скоординировать действия между органами власти, общественностью и жителями, а также организовать процесс общественного контроля за качеством реализации каждого из проектов».

