Большие проекты
на пользу людям
Как «Единая Россия» улучшает жизнь
в городах и селах края
 
«Партийный проект – важнейший инструмент работы «Единой России». Они рождаются там, где ситуация требует конкретных действий, системного подхода, нацеленности на результат. Через партийные проекты мы реализуем нашу предвыборную программу».
А.А. Романенко, секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия»,
председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания
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«Городская среда»
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«Парки малых городов»
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«Детский спорт»
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    «Местный дом культуры»
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      «Театры малых городов»
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      Александр Романенко,
      секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Алтайского краевого Законодательного собрания:
      «На протяжении 15 лет мы являемся надежной опорой в реализации курса нашего президента Владимира Владимировича Путина. В прошлом году на выборах депутатов Госдумы и краевого Законодательного собрания «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы в стране. Собранные во время дебатов и встреч предложения от жителей нашей страны, нашего края легли в основу программы партии на ближайшие пять лет. Партийные проекты — один из главных инструментов, которые мы используем для реализации нашей программы. В этом году нами запущены масштабные проекты по благоустройству, созданию комфортной среды, развитию инфраструктуры для занятия спортом и творческой деятельностью.

      Сегодня мы начинаем масштабный процесс «перезагрузки» всей проектной деятельности регионального отделения в Алтайском крае. Каждый партпроект — это динамичная система, ориентированная на решение конкретных задач и актуальных проблем в своей сфере.

      В этом году приоритетными для нас станут пять проектов. Они предполагают серьезное финансирование из разных уровней бюджета: федерального, регионального и муниципального. Задачи партии: организовать работу по распределению средств между городами, районами, селами края, скоординировать действия между органами власти, общественностью и жителями, а также организовать процесс общественного контроля за качеством реализации каждого из проектов».
      Виктор Зобнев,
      заместитель секретаря по проектной работе регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы:
      «"Единая Россия" — партия реальных дел и ответственных решений. Нашу партию традиционно ценят за конкретный подход к решению проблем, выполнение взятых на себя обязательств. В этом есть заслуга каждого, кто своим неравнодушием, активной жизненной позицией повышает авторитет нашей партийной организации.

      Наше достояние — это в первую очередь партийные проекты. И это наш ответ на запросы жителей Алтайского края. Ведь проекты рождаются там, где ситуация требует конкретных действий, системного подхода, нацеленности на результат. Партия выявляет наиболее актуальные проблемы и запросы общества, разрабатывает эффективные технологии их решения — это и составляет основу проектной деятельности».
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      Внести свои предложения и замечания по реализации проектов можно, заполнив форму на сайте регионального отделения партии «Единая Россия» или по электронной почте.
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